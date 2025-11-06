Giriş / Abone Ol
ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Bu akşam, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız" dedi.

Dünya
  • 06.11.2025 21:45
  • Giriş: 06.11.2025 21:45
  • Güncelleme: 06.11.2025 21:48
Kaynak: AA
Bir ülke daha anlaşmaya katıldı ve İsrail'le normalleşecek: ABD ilerleyen saatlerde o ülkeyi açıklayacak
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, bugün Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katılacağını söyledi.

Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'na katılan Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff, Orta Doğu'ya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

"Bu akşam, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız" diyen Witkoff, anlaşmaya katılacak ülkenin bilgisini ise paylaşmadı.

