Bir ülke daha anlaşmaya katıldı ve İsrail'le normalleşecek: ABD ilerleyen saatlerde o ülkeyi açıklayacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, "Bu akşam, Abraham Anlaşmaları'na bir ülkenin daha katıldığını ve İsrail ile ilişkilerin normalleştiğini açıklayacağız" dedi.

FOTOĞRAF: AA (Arşiv)