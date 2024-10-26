Bir ülke daha BRICS'e katılmak istediğini açıkladı

16. BRICS Zirvesi'nde 'ortak ülke' olarak kabul eden Endonezya, tam üye olmak istediğini açıkladı.

Antara News'ün haberine göre, Bakan Sugiono, Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Sugiono, BRICS'e katılma niyetinde olduklarına işaret ederek "Bu herhangi bir bloka katıldığımız anlamına gelmiyor, aksine tüm uluslararası forumlara aktif olarak katıldığımız anlamına geliyor." dedi.

Endonezya'nın BRICS'i, gelişmekte olan ülkelerin ve Küresel Güney'in çıkarlarını savunmak için doğru platform olarak gördüğünü aktaran Sugiono, birliğin gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışmayı güçlendirmek için birleştirici bir güç olarak hizmet etmesi çağrısında bulundu.

Sugiono, Endonezya'nın BRICS'e dahil olmasının 14 Şubat'taki devlet başkanı seçimini kazanan Prabowo Subianto'nun hükümet programlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olacağını savunarak, "Bu bize gıda ve enerji güvenliği, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve insan kaynaklarının geliştirilmesi konularında yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca, Bakan Sugiono, gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş dünya arasında bir "köprü" olarak Endonezya'nın BRICS dışındaki uluslararası forumlardaki varlığını ve gelişmiş ülkelerle diyaloğunu artırmaya kararlı olduğunu da yineledi.

Endonezya, 22-24 Ekim tarihlerinde yapılan zirvede henüz tam üye olmamasına rağmen BRICS'in 13 ortak ülkesinden biri olarak kabul edildi. Ortak ülke olarak tanınan diğer Güneydoğu Asya ülkelerinin ise Malezya, Tayland ve Vietnam olduğu belirtiliyor.