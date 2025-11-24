Bir ülke daha Şam Büyükelçiliği'ni yeniden açacak

Çin'in 2026 yılının başında Şam'daki büyükelçiliğini yeniden açacağı ve Suriye halkına yardımda bulunacağı bildirildi.

Suriye Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Doğu Avrupa Dairesi Başkan Yardımcısı Eşhed Salibi, Çin'e gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çin'deki temaslarının Suriye'nin dış politikasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini ifade eden Salibi, özellikle ticaretin canlanması ve diplomatik temsilciliklerin yeniden aktif hale gelmesi açısından umut verici bir sürecin başladığını söyledi.

"ÇİN 380 MİLYON YUAN YARDIM TAAHHÜDÜNDE BULUNDU"

BM'de sorun yaşanmasını istemediklerini belirten Salibi, Çin’in ileri teknolojiye sahip olduğunu ve küresel ölçekte rekabet ettiğini, bu kapasitenin Suriye için önemli olduğunu ifade etti.

Bu nedenle Çin yönetimiyle çeşitli düzenlemeler ve anlaşmalar yapılmasının zorunlu hale geldiğini söyleyen Salibi, son ziyaret kapsamında Şam’daki Çin Büyükelçiliği'nin yeniden açılması kararının da alındığını açıkladı.

"Çin Dışişleri Bakanı, Suriye halkına 380 milyon Yuan yardım taahhüdünde bulundu ve Şam’daki büyükelçiliğin yeniden açılması konusunda net talimat verdi ve siyasi karar alındı" diyen Salibi, idari ve lojistik düzenlemelerin tamamlanmasıyla büyükelçiliğin gelecek yılın başında açılışa hazır olacağını kaydetti.