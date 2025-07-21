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Bir ülkede daha ötanazi yasası kabul edildi

Slovenya meclisi, ölümcül hastalığı olan yetişkinlere hayatlarına son verme hakkı tanıyan yasayı kabul etti.

Dünya
  • 21.07.2025 11:34
  • Giriş: 21.07.2025 11:34
  • Güncelleme: 21.07.2025 11:36
Kaynak: DHA
Bir ülkede daha ötanazi yasası kabul edildi
Fotoğraf: AA

Slovenya Meclisi, ölümcül hastalıkla mücadele eden yetişkin bireylere kendi hayatlarına destekli son verme hakkı tanıyan yasayı onayladı.

Mecliste yapılan oylamada, ötanazi için 50 milletvekili ‘evet’, 34 milletvekili ‘hayır’, 3 milletvekili ise çekimser oy kullandı.

Mecliste onaylanan yasaya göre, Slovenya'da tüm tedavi seçeneklerinin tüketildiği, dayanılmaz acılar çeken vakalarda destekli ölüme izin verilecek.

Ruhsal hastalık kaynaklı acı çekenler için ‘destekli ölüm yasası’nın uygulanmayacağı bildirildi.

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