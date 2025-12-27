Bir uluslararası gözetim şirketi geçici olarak faaliyetten menedildi
Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğiyle, mevzuata aykırı davrandığı tespit edilen Bursa merkezli KRMP Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin uluslararası gözetim faaliyetleri bir ay süreyle durduruldu. Karar 15 gün sonra yürürlüğe girecek.
Bursa'da bulunan bir uluslararası gözetim şirketinin faaliyetlerinin bir ay durdurulmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Uluslararası Gözetim Şirketinin Faaliyetinin Süreli Durdurulması Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ hükümlerine aykırı davranan Bursa'da bulunan "KRMP Lojistik Sanayi ve Ticaret Limited Şirket" ünvanlı şirketin faaliyetleri bir ay durduruldu.
Tebliğ, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.