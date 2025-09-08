Bir yanda abluka bir yanda okul açılışı: İstanbul trafiğinde yoğunluk yaşanıyor

İstanbul yeni haftaya sağanak yağış ve kentteki ablukalarla başladı. Okulların açılması ve sabah saatlerinde etkili olan yağmur, şehir genelinde trafik sıkışıklığını artırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) anlık yoğunluk haritasına göre kentte trafik yoğunluğu sabah yüzde 65’in üzerine çıktı.

Avrupa Yakası’ndan Anadolu Yakası’na geçişlerde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik kırmızıya döndü. D-100 Karayolu’nda Beylikdüzü–Avcılar hattından Zincirlikuyu’ya kadar olan bölümde uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Yakası’nda da Kartal’dan başlayan yoğunluk Kadıköy’e kadar devam etti. TEM Otoyolu’nda ise Samandıra–Çamlıca gişeleri arasındaki sıkışıklık dikkat çekti.

Şehir merkezinde Beşiktaş, Mecidiyeköy ve Şişli güzergâhları araç trafiği nedeniyle kilitlenirken, sürücüler ortalama 20 kilometre hızla ilerlemek zorunda kaldı. İBB yetkilileri, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi çağrısında bulundu.

İSTANBUL ABLUKA ALTINDA

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yönelik kayyum kararı ve kayyum heyetinin başkanlığa geleceğini açıklamasının ardından il binası çevresinde de trafik yoğunluğu devam ediyor.

Polis ekipleri Sarıyer çevresinde geniş önlem alırken ilgili bölge ve bağlantı yollarında da trafik durma noktasına geldi.