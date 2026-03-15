Bir yanda endişe diğer yanda yas

485 diri fay hattı ile dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birisi olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer alan Türkiye’deki yapı stoku afete hazır değil.

Uzmanlar, fay hatlarına dikkat çekerek ‘depreme hazır kentler’ uyarısı yapsa da iktidar kanadından ve ilgili bakanlıklardan kapsamlı bir çalışma yok. Olası Marmara Depremi ise kapıda.

Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 80’i deprem riski yüksek alanlarda yaşamını sürdürüyor. Rant odaklı projeleriyle dikkat çeken iktidar ise kentsel dönüşüm bahanesiyle kârına kâr katma derdinde.

Diğer yandan afete karşı hazırlıksız olunduğu düşüncesi dahi henüz yaşanmadan yurttaşı strese sokuyor. İnsanlar en küçük sarsıntıda depreme yönelik stresini sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Kimi uykusundan deprem olduğunu sanarak uyanıyor kimi ani seslerde ya da ufacık hareketlilikte yıkımın geldiğini sanıyor. Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerdeki yurttaşlar ise travma sonrası stres bozukluğu, depresif bozukluk, anksiyete bozukluğu ve komplike (ertelenmiş/donmuş) yas süreçleri ile mücadele ediyor. Uzmanlar uyarıyor: Travmalar yakından takip edilmeli.

6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak bölgede çalışan Türkiye Psikiyatri Derneği Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi Yürütme Kurulu Üyesi Psikiyatr Dr. Gökhan Eşim, deprem korkusunun özellikle riskli binalar, afet hazırlıklarındaki yetersizlikler gibi yapısal risklerle daha da tetiklendiğini belirtti. Eşim, deprem ihtimalinin yarattığı kaygının bu yapısal risklerle birleştiğinde ruhsal bir patolojiden ziyade somut bir tehdide karşı ortaya çıkan bir korku olduğunu vurguladı.

BELİRSİZLİK KAYGIYI TETİKLER

Eşim, 6 Şubat depremlerinin yaşandığı kentlerde ise sağlık hizmetlerinin randımanlı verilemediğini anımsatarak bazı bölgelerde sağlık hizmetlerinin konteynerlerde sürdüğünü ifade etti. Bölgedeki yurttaşların; barınma, ekonomi, hayatta kalma gibi pek çok sorunla mücadele ettiğine dikkat çeken Eşim, özellikle bu yaşam koşullarındaki belirsizliğin kaygıyı tetiklediğini ifade etti.

Eşim şu ifadeleri kullandı: “Kaygı bozukluğu, olmayan bir tehdidi var sayma ya da var olan bir tehdidi abartılı algılanma durumu olarak tanımlanabilir. Kaygı bozukluğunda bir olayı ele alırken yapılan bir takım düşünce hatalarıyla sık karşılaşırız. Deprem üzerinden kaygıyı konuşursak ‘Deprem olacak. Her yer yıkılacak. Hiçbirimiz kurtulamayacağız’ gibi ‘felaketleştirme’ şeklindeki düşünce hataları sık görülebiliyor. Bu kişilerde çarpıntı, nefes darlığı, kaslarda gerginlik, terleme, titreme gibi bedensel belirtiler de yaşanabiliyor. Kaygının belirtilerinden bahsederken güvensiz binalarda yaşadığımız ve tehdit altında olduğumuz gerçeğinin kaygıdan ziyade rasyonel bir korku yarattığını unutmamak gerekiyor.”

Depremin üzerinden geçen 3 yılın ardından bölgedeki yurttaşların komplike yas süreçleriyle mücadele ettiğini kaydeden Eşim, “Bölgede yaşamın normalize edilememesi, yas sürecinin doğal akışında tamamlanmasını engellemiştir. Temel ihtiyaçlara ve sağlık hizmetlerine erişimdeki aksamalar, ruhsal yakınmaların kronikleşmesine yol açmaktadır. Sağlıklı bir yas sürecinin yaşanamaması, gelecekte bölgedeki psikiyatrik morbidite (hastalık oranı) hızının artacağına işaret etmektedir" dedi.

OLASI AFETE HAZIRLIK YOK

Ülkede olası afetlere yönelik yeterli hazırlık olmadığına da dikkat çeken Gökhan Eşim, “Depreme dair etkin bir hazırlık maalesef yok. Yetkili organların özellikle Maraş merkezli depremlerin ardından hazır olmadıklarını görmüş olduk. Bu durumda özellikle ilk dönemlerde organize olmayan ve plansızca süreç yürütüldüğünü, yanlış zamanlarda yanlış personelin yanlış yerlerde görevlendirildiğini ve faydasız bir süreç yürütüldüğünü gördük. Arama kurtarma çalışmalarındaki yetersizliklerin ise travmaların daha da tetiklediğini belirledik. Türkiye Psikiyatri Derneği'nin afetlere hazırlık ve müdahale birimi sahaya çıktı. Saha hizmetlerinde kamu kurumları arası yetki ve görev paylaşımındaki sorunlar da bizim gibi gönüllülerin hizmet vermesinde zorluklara yol açtı. Biz psikososyal destek ve psikolojik ilk yardım hizmetlerinin etkinliği için ruh sağlığı hizmetlerinin Sağlık Bakanlığı koordinesinde, yerel dinamiklerin güçlendirilerek yürütülmesini ve hatta afet yönetimine özel bir bakanlık bünyesinde kısa, orta ve uzun vadeli afet planlarının (öncesi, sırası ve sonrası) oluşturulmasını önermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Depremin ardından görülen travma sonrası stres bozukluğundan depresif bozukluğa geniş bir yelpazede ruhsal sorunların görülebileceğine değinen Eşim “Adaletin sağlanması doğrudan ya da dolaylı etkilenen kişilerde ruhsal açıdan onarıcı olurken, adalet sağlanmadıkça bu ruhsal sıkıntıların yaşandığı süreç uzayabiliyor. Adil yargılamanın depremden etkilenenlerin ruhsal yakınmalarının geçmesinde önemli bir rolü mevcuttur” dedi.

***

DESTEK ALINMALI

Türkiye’nin deprem gerçeğiyle yaşayan milyonlarca insan, her sarsıntı sonrası artan kaygıyla baş etmeye çalışıyor. Uzmanlar deprem korkusunu belli bir düzeye kadar nomal olduğunu ancak belirli sınırları aştığında, anksiyete bozukluğu veya travma sonrası stres tepkisine dönüşebileceğini ifade ediyor. Belirtiler şöyle:

• Sürekli tetikte olma, sarsıntı hissi, çarpıntı, nefes darlığı, baş dönmesi

• Uyku bozuklukları, kabuslar

• Tahammülsüzlük, huzursuzluk, sinirlilik