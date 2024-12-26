Bir yanda Göksu, bir yanda bakanlık: İlim Yayma için her kapı açılıyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘‘Sizin 'tarikat, cemaat' dediğiniz, bizim 'STK' dediğimiz yapılarla protokol yapmaya devam edeceğiz" sözleri hafızalardaki yerini korurken Esenler Belediye Başkanı AKP’li Tevfik Göksu da geri kalmadı.

Esenler Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda dikkati çeken bir teklif görüşüldü. Meclis üyelerinden, gerici İlim Yayma Cemiyeti’nin Esenler Şubesi ile iş birliği protokolü imzalanması için Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile Başkan Yardımcısı Kenan Yaşar’a yetki vermeleri istendi.

Protokol kapsamında, “Gençlerin sosyal, kültürel ve manevi gelişimlerini desteklemek amacıyla çeşitli seminerler, programlar, eğitimler ve sportif faaliyetler düzenleneceği ve ortak hizmet projeleri gerçekleştirileceği” ifade edildi. Teklif Belediye Meclisi’nde oy çokluğuyla kabul edildi.

İlim Yayma Cemiyeti’nin Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Tülün, AKP İstanbul teşkilatının kurucuları arasında yer alıyor, aynı zamanda da uzun bir süre AKP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ayrıca, İlim Yayma Cemiyeti’nin yönetiminde Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve eski AKP Rize Milletvekili İsrafil Kışla ile kamudan 7 yılda tam 366 milyon TL değerinde 260 ihale alan eski AKP'li İBB Meclisi Üyesi Ömer Akbulut gibi çok sayıda da AKP’li de yer alıyor.

İlim Yayma Cemiyeti’nin bünyesinde 20 bin öğrencinin barındığı 129 öğrenci yurdu bulunduğu ifade ediliyor. Cemiyete Cumhurbaşkanlığı tarafından “Üstün Hizmet Plaketi”, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Şükran Plaketi” verilmişti. Öte yandan İlim Yayma Cemiyeti’nin düzenlediği törenlere AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sık sık katıldığı biliniyor.