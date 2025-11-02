‘Bir yanda şatafat var diğer yanda çaresizlik’

HABER MERKEZİ

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, depremzede bir ailenin konteynerinde çıkan yangında 1 yaşındaki Mehmet Can Saraç’ın hayatını kaybettiği gün, Hatay Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı’nın “Hatay Tanıtım Günleri”nde künefe yerken çekilen görüntülerine tepki gösterdi.

Kaya, konuyu Meclis gündemine taşıyacaklarını söyleyerek “Devlet, vatandaşını depremin 3. yılında hala konteynerlere mahkûm ediyor, güvenli bir yaşam sağlayamıyorsa; orada artık devlet yoktur! Bir bebek, soğuktan, yoksulluktan, ihmallerden yanarak can veriyor; aynı saatlerde Hatay Valisi ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı künefe şovlarıyla poz veriyor! Bu ülke bu kadar mı vicdansızlaştı? Bir yanda künefe töreni, bir yanda yanarak ölen bir bebek! Bir yanda şatafat, diğer yanda çaresizlik! Biz bu vicdansızlığı asla affetmeyeceğiz. Küçücük Mehmet Can’ın ölümü, “kader” ya da “talihsizlik” değildir. İhmali olan herkesin hesap vermesi için sonuna kadar takipçisi olacağız” dedi.