Bir yanda teşvik, diğer yanda tehdit

Dersim’in Pülümür ilçesinde Hacılı, Dağyolu, Nohutlu, Hacılı, Közlüce ve Süleymanuşağı köylerine Mina Marble Mermer Maden Ticaret A.Ş tarafından 10 adet Rüzgar Enerjisi Santralı (RES) kurulması için hazırlanan projeye 'ÇED olumlu' kararı çıktı. Pülümür ilçesinde Türkiye’nin kalori bakımından en önemli balının üretildiği belirten bölge halkı, söz konusu proje ile birlikte bölgede arıcılığın zarar göreceği endişesini yaşıyor.

BAKAN TEŞVİK ETMİŞTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın geçen günlerde ziyaret ederek "Yeni Kovan, Yeni Umut Projesi" kapsamında arı kovanı dağıtarak arıcılığı teşvik ettiği bölgede yapılacak proje tepki çekti. Bakan Yumaklı, açıklamasında 'Dersim'in doğasıyla son derece kıymetli ve özel bir şehir' olduğunu söyledi. Bölge halkı doğaya bu projelerle el sürülmemesini isteyerek RES’in arıların ve kuşların en büyük yok edicisi olduğunu belirtti. Halk, projenin durdurulmasını istedi.

Konuyla ilgili BirGün’e konuşan bölgede çevre mücadelesi veren avukat Barış Yıldırım, bu havzadaki balın İngiltere'de dünya birincisi seçildiğini ve yine havzadaki çiçek sayısının tek başına İngiltere'den daha fazla olduğunu aktardı. Yıldırım, ‘‘Bu RES’ler arı popülasyonunu yok ediyor. Hatta hayvancılık faaliyeti bir bütün olarak etkileniyor’’ dedi.

BÖLGE KORUMA ALTINDA

Yıldırım, şöyle devam etti: ‘‘Buradaki vadilerde 2 bin 250 tür saptanmış durumda. Bern Sözleşmesi’ne göre koruma altında olan bu bölge, endemik açıdan da çok yüksek tür içeriyor. En son sarı horoz gülü türü saptandı. Bu çiçeğin nesli tükendiği sanılıyordu ama burada Pülümür Vadisi’nde yüksek miktarda saptandı. Arıların bitki popülasyonu üzerinde etkileri ortaya konulmuş. Bölgede yaban hayatı popülasyonu de çok fazla. Yaban keçisi, vaşak, ayı, kurt gibi koruma altında olan türler de bulunuyor. Bu bakımdan da yaban hayatı habitatlarında bu projelerin yapılması sakıncalı. Bu faaliyetin kesin suretle iptal edilmesi gerekiyor.’’

Fotoğraflar: Muzzafer Akyüz

ERZİNCAN’I DA ETKİLER

Söz konusu köylerde çok yüksek miktarda arıcılık yapıldığını vurgulayan Yıldırım, ‘‘Köylerin çoğunluğu Sansa Vadisi’nde. Bu vadi Dersim-Erzincan sınırını oluşturuyor. Bu proje sadece Dersim’i değil, Erzincan hattını da etkileyecek’’ değerlendirmesini yaptı.

STRATEJİK ÖNEMDE

Yine koruma altında olan Pülümür Vadisi'nin temiz su kaynaklarını besleyen havzada kaçak maden çalışmaları yürütüldüğünü aktaran Yıldırım "Bu bölgeye topyekun bir kuşatma var. Yeryüzünde ekosistemlerin, temiz su havzalarının dünya ölçeğinde korunduğu ve stratejik önemde olduğu bir süreçte böylesi projelerle doğayı tahrip etmek ülkenin geleceği açısından da sorunlu" ifadelerini kullandı.