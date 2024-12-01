Bir yandan çeteler bir yandan İsrail

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların, Halep’te Suriye ordusuna karşı başlattığı geniş çaplı saldırı dördüncü günü geride bıraktı. Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurlarının da destek verdiği saldırıda cihatçılar Halep kent merkezinin büyük bölümünün yanı sıra İdlib’in en büyük ilçesi olan Maarratünnuman'ı da ele geçirdi. Suriye ordusu ise yeniden toparlanmak üzere bölgeden çekildi. Halep Havalimanı’nın kontrolü önce YPG liderliğindeki Suriye Demokratik Güçleri’ne geçti.Ancak daha sonra cihatçılar burayı da kontrol altına aldı.

Halep kent merkezine önceki gün giren cihatçı çeteler merkezde birçok mahalleyi kontrolüne aldı. Kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaşan cihatçılar, ilerleyerek kentin büyük bir kısmını ele geçirdi. Cihatçılar valilik ve emniyet müdürlüğü binalarının yanı sıra kentin simgesi olan Halep Kalesi'ni de aldı.

İdlib’de ise sabah saatlerinden itibaren 50'den fazla köyü ele geçiren cihatçı çeteler Han Şeyhun ilçe merkezini de. Cihatçılar böylece İdlib genelinde hâkimiyet sağladı. Cihatçılar Halep ve İdlib illerinin ardından, Hama’ya yöneldi.

GEÇİCİ OLARAK ÇEKİLDİLER

Cihatçıların ilerlemesinin sürmesi üzerine Suriye ordusu geri çekildi. Suriye ordusu askerlerin bölgeden "geçici" olarak çekildiğini bildirdi. Ordunun açıklamasında, “Silahlı kuvvetlerimiz, saldırıyı durdurmak için 100 kilometreyi aşan bir hat boyunca yoğun çatışmalara girdi ve bu çatışmalarda onlarca askerimiz şehit oldu, bazıları yaralandı” ifadelerine yer verildi. Takviye birlikler bölgeye ulaşana kadar hazırlıkların süreceği, bu süre zarfında da askerlerin "geçici olarak" bölgeden çekildiği belirtildi. Reuters ajansına konuşan askeri kaynaklar, Şam'a 'ek askeri yardım' sözü veren Rusya'dan gelecek yeni teçhizatın 1-2 gün içinde orduya ulaştırılacağını dile getirdi.

Suriye ordusunun çekilmesinin ardından SDG de el-Şehba ve Halep arasındaki kontrol noktalarının yanı sıra el-Eşrefiye mahallesi, Halep Uluslararası Havaalanı ve Şeyh Neccar sanayi bölgesindeki kontrol noktalarındaki hakimiyetini genişletti. SDG, Halep'in doğu kırsalındaki Tel Hafer, Tel Aran, Tel Hasel ve diğer köylere doğru ilerledi.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de, SDG'nin Halep'te Şiilerin çoğunlukta olduğu Nubul ve Zahra kasabalarında da kontrol sağladığını bildirdi. Halep'in bazı mahallelerine konuşlanan SDG güçlerinin, cihatçılara karşı taarruz başlattığı kaydedildi. Syria TV'ye konuşan kaynaklar da, SDG'nin Suriye ordusuyla birlikte Halep Uluslararası Havalimanı'na girdiğini söyledi.

SOHR daha sonra ise cihatçı çetelerin Halep Havalimanı’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca " “HTŞ ve müttefik gruplar, büyük bir direnişle karşılaşmadan şehrin büyük bölümünü, hükümet merkezlerini ve hapishaneleri kontrol altına aldı” ifadeleri kullanıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Suriye ordusuyla cihatçı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen çeteler, çatışmaların ikinci gününden itibaren İdlib kırsalında da çok sayıda bölgeyi ele geçirmişti. Önceki gün öğlen saatlerinden itibaren Halep kent merkezine giren silahları gruplar, akşam saatlerinde Halep kent merkezinin orta kesimlerine kadar ulaşmıştı.

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TEL AVİV DE SALDIRI DÜZENLEDİ

Humus’un batı kırsalında Lübnan sınırında yakın birden fazla noktaya ise İsrail’e ait olduğu tahmin edilen hava araçları tarafından saldırı düzenlendi. Saldırılarda Cubaniyye, Naem ve Huz bölgelerindeki köprü, karargah ve araç konvoyu hedef alındı. Suriye güçlerine ait hava savunma sistemlerinin hava araçlarına karşılık vermeye çalıştığı belirtildi. İran destekli grupların, söz konusu bölgeleri Suriye’den Lübnan’a askeri sevkiyat yapmak için kullandığı ifade ediliyor. Saldırılarda çok sayıda kişinin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. İsrail veya Suriye saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Bazı sosyal medya hesapları ise Humus’un batı kırsalında şiddetli patlamaların meydana geldiği bilgisini paylaştı. Humus ilinde Hizbullah ile İran destekli gruplar varlık gösteriyor. İsrail, iç savaşın başladığı 2011’den bu yana Suriye’de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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GÖÇ SÜRÜYOR

Cihatçı grupların Halep’e saldırmasının ardından önceki geceden bu yana çatışma bölgesi geniş çaplı bir göçe tanık oldu. Yerel kaynaklara göre yerinden edilenlerin sayısının 50 binden den fazla olduğu tahmin ediliyor.