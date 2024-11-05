Bir yargı hikâyesi: Sosyal medya olmasa serbest gezecek tacizcilerin 30 yıl hapsi istendi!

İstanbul'da, sokakta yürüdüğü sırada önünü kestikleri kadına cinsel saldırıda bulunan, tepkilerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Semir Tarhan ve Ömer Konu hakkında hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 23 Eylül'de Beyoğlu'nda gece kulübünden 04.00 sıralarında evine gitmek için çıkan İ. A'nın Semir Tarhan ve Ömer Konu tarafından yolunun kesildiği, kadının omuzuna dokunan bu kişilerden kurtulmak için yürümeye devam ettiği anlatıldı.

"İYİ NİYETLE DOKUNMUŞ"

Kadını köşede sıkıştırmaya çalışan sanıklardan Ömer Konu'nun etrafı kontrol ettiği, diğer sanık Semir Tarhan'ın da müştekiyi cinsel saldırıya maruz bıraktığı aktarılan iddianamede, olayı gören çevredekilerin müdahalesiyle sanıkların uzaklaştırıldığı kaydedildi.

İddianamede, Konu ve Tarhan'ın "alkolün etkisinde ve kendisini bilemeyecek şekilde" evine gittiği sırada yolunu kestikleri kadının hem hürriyetini kısıtladıkları hem de cinsel saldırıda bulundukları aktarıldı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Ömer Konu, "müştekiye iyi niyetli dokunmuş olabileceğini" savunurken sanık Semir Tarhan ise yaptığı eylem nedeniyle pişman olduğunu söyledi.

10 YILDAN 30 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Konu ve Tarhan'ın "beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından 10 yıl 6'şar aydan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen iddianame, gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıklar hakkında açılan davanın ilk duruşması, önümüzdeki günlerde yapılacak.

***

Semir Tarhan ve Ömer Konu'nun, sokakta yürüyen İ.A'ya cinsel saldırıda bulunduğu belirlenmişti. Saldırıya maruz bırakılan İ.A. da polislerle yapılan görüşmede, yaşadığı cinsel saldırıyı anlatmıştı.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Ardından Semir Tarhan ve Ömer Konu gözaltına alınmıştı. İki şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından kadının şikayetçi olmaması gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.

Şahısların serbest bırakılması kamuoyunun tepkisine neden olmuştu. Yurttaşlar, sosyal medya hesaplarından olaya sert tepki göstermişti. Tepkilerin ardından savcılık, iki şahıs hakkında gözaltı kararı vermişti.

DOSYALARI KABARIK!

Gözaltına alınann şahıslar, ifadeleri sonrası "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmişti. Faillerin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmalarına karar verilmişti.

Semir Tarhan ve Ömer Konu'nun "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştıkları tespit edilmişti.