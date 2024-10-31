Bir yıl geçti ama Bahçeleriçi Anadolu Lisesi hâlâ inşa edilmedi!

Zemin sıvılaşması nedeniyle 1 yıl önce boşaltılıp yıkılan Amasya’nın en köklü ve başarılı okullarından olan Bahçeleriçi Anadolu Lisesi hâlâ yeniden inşa edilmedi.

Öğrenci Veli Derneği’nde (Veli-Der) yapılan açıklamada, “Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü zemin sıvılaşması nedeniyle Amasya Anadolu Lisesini geçtiğimiz yıl boşaltarak öğrencileri Mehmet Varinli İlkokulu’na ait eski bir binaya taşıdı. Fiziki yetersizlikleri olan bu binaya sabahçı, öğlenci olarak geçirilen öğrencilerimizin ne bir spor salonu ne müzik ve sanat çalışma atölyeleri ne de laboratuvarlarının olmadığı görüldü. Öte taraftan zemin sıvılaşması nedeniyle lise binamız boşaltılırken, yanında, aynı bahçe içerisinde bulunan kapalı spor salonu, on dairenin yer aldığı lojman ve yüz öğrencinin kaldığı pansiyon ve anaokulu boşaltılmadı, hizmet vermeye devam ediyor. Zemin sıvılaşması okul binası için var da lojman, pansiyon, spor salonu için yok mu?” denildi.

“Ülkemize onlarca doktor, mimar, mühendis, yargı mensubu kazandıran Amasya’nın en köklü ve başarılı liselerinden biri olan Bahçeleriçi Anadolu Lisesi yıkım kararı alınmasının üzerinden bir buçuk yıl geçmesine rağmen bırakın inşa sürecine girmeyi harabe şekilde bekletiliyor” ifadelerinin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

“Okulun yıkılıp yeniden yapılarak çocuklarımızın hizmetine ne zaman sunulacağı konusunda en ufak bir bilgi verilmiyor. Çocuklarımız yeni okullarına ne zaman kavuşacak belli değil. Buraya tekrar okul yapılıp, yapılmayacağı bile kocaman bir muamma olarak karşımızda duruyor. Veli Der olarak okulun arsasının çok değerli olduğunu biliyor, okulun tekrardan yerine yapılıp yapılmayacağı endişesini taşıyoruz. Daha öncesinde yetmiş yıllık Amasya Lisesi’ni yeniden yapacağız diye yıktıklarını, yerine kapalı otopark yaptıklarını biliyoruz. Aynı akıbetin bizim okulumuzun başına gelmesinden korkuyoruz.

Amasya’da halk arasında okulun arsasının birilerine peşkeş çekileceği, okulun yapılmayacağını konuşulurken, yetkililerin bütün bu soru işaretlerine açıklayıcı bir cevap vermesini bekliyoruz.

Amasya Veli Der Temsilciliği olarak soruyoruz? Öğrencilerimiz bu şekilde proje imam hatip liselerine gitmeye mi zorlanıyor? Depreme dayanıksız olarak ilan edilen Amasya merkez ve ilçelerinde bulunan diğer okullarda aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Amasya'da yaşanan öğrencilerimizin nitelikli eğitim hakkını ortadan kaldıran bu problemler ise çocuklarımızın geleceğini olumsuz yönde etkilemeye son hızla devam ediyor. Sorumluları bir an önce müdahaleye ve nitelikli eğitim açısından en önemli meselelerden olan fiziki yapı probleminin giderilmesi için adım atmaya davet ediyoruz.”