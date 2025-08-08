Bir yıl içinde borç %176 arttı

Ekonomi Servisi

Her kesimden, her sektörden borçlar alarm veriyor. Yüksek seyreden borçluluk yeni borçlarla katlanıyor, kriz derinleşiyor. Bireysel ve ticari kredilerin haziran ayındaki toplamı 20 trilyon 251 milyar 675 milyon 273 bin liraya çıkarak devasa boyuta ulaştı.

Yüksek faiz ve ekonomik dalgalanmalar işletmelerin finansmana erişiminde önce zorluk yaratıyor, ardından borçlanılan kredi bakiyelerinin ödenememesine yol açıyor. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi'nin haziran ayına ilişkin raporuna göre, hem bireysel hem de ticari krediler artmaya devam ediyor.

TARIMDA BORÇ DAĞ OLDU

Tarım sektöründe kredi borçları devasa boyutta. Verilere göre bir önceki ay 1 trilyon 46 milyar 498 milyon 667 bin lira olan kredi borçları, 1 trilyon 65 milyar 447 milyon 91 bin liraya çıktı. Tarımda kredi bakiyesi sadece bir ayda yüzde 1,81’lik yükseliş kaydetti. Sektörde borç krizi devam ederken tasfiye olunacak alacaklar da 6 milyar 713 milyon 804 bin liraya ulaştı.

İnşaat sektöründe ticari krediler, haziranda mayısa göre arttı. Bu sektörün kredi borçları 1 trilyon 290 milyar liradan bir ayda 1 trilyon 327 milyar liraya yükseldi. Sektörde tasfiye olunacak alacaklar da mayıstaki 63 milyar 788 milyon liralık tutardan, haziranda 64 milyar 775 milyon liraya yükseldi.

Tekstilde de durum benzer. Tekstil sektörünün kredi borcu mayısta 657 milyar 337 milyon 711 bin liradan haziran ayında yüzde 2,68 artışla 674 milyar 967 milyon 640 bin liraya yükseldi. Bu sektörde tasfiye olunacak alacaklar da haziran ayında 17 milyar 679 milyon 504 bin lira olarak hesaplandı.

TAKİPTEKİ KİŞİLER ARTTI

Haziranda bireysel kredi borçları da tasfiye olunacak alacaklar da mayısa göre yükseldi. Bir ayda 258 bin 598 kişi, bireysel borcunu ödeyemeyenlerin arasına katıldı. Yılın ilk 6 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 35 artarak 1 milyon 201 bin 388 kişi oldu. Bu dönemde yasal takibe düşen kişi sayısı, bireysel kredilerde yüzde 38 artışla 737 bin 896'ya, bireysel kredi kartlarında yüzde 37 artışla 883 bin 392'ye yükseldi. Verilere göre, haziran itibarıyla bireysel kredi ve kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar, 1 yılda yüzde 176 artarak 212 milyar liraya yükseldi.

22,5 MİLYAR TL ARTTI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) da haftalık verilerini açıkladı. Verilere göre 1 Ağustos ile biten haftada tüketici kredilerinin tutarı, 22 milyar 56 milyon lira artarak 2 trilyon 438 milyar 355 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 4,2 artarak 2 trilyon 385 milyar 40 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Takipteki alacaklar, 1 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 12 milyar 48 milyon lira artışla 454 milyar 578 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 323 milyar 26 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.