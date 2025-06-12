Bir yılda 1,4 milyon sanayi işçisi işsiz kaldı

Emek Servisi

Sanayideki kriz, günden güne derinleşemeye devam ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), dün yayımladığı aylık sanayi kapasite raporları verilerine göre, 2025’te sanayi sektöründe istihdam düzenli düşüş gösteriyor.

Kapasite raporlarına göre sanayide istihdam edilen çalışan sayısı Ocak 2025’te 3,7 milyon iken şubat ayında yüzde 18,1 düşüşle 3 milyona geriledi. Sanayi sektöründeki istihdamda yaşanan düşüş martta yüzde 4,2, nisanda yüzde 4,6 ve mayısta yüzde 5,7’lik azalmalarla devam etti. Böylece 2025 Ocak’tan Mayıs’a gelindiğinde işten çıkarılan toplam işçi sayısı 1,1 milyona ulaştı.

KAPASİTE KORUNDU, İSTİHDAM AZALDI

Krizin boyutunu gözler önüne seren asıl veri ise geçen yılın aynı ayıyla yapılan kıyasta ortaya çıktı. Buna göre Mayıs 2024’te 4 milyon 4 bin 174 olan sanayi çalışanı sayısı, 2025 Mayıs’ta 2 milyon 615 bin 174’e geriledi. Böylece bir yıl içinde 1 milyon 389 bin kişi işsiz kalmış oldu.

1 milyon 400 bine yakın kişinin işsiz kalmasına karşın aktif kapasite raporlarındaki düşüşün yalnızca yüzde 2,5 olması da dikkat çekti. Buna göre 2024 Mayıs’ta 95 bin 992 olan kapasite, 2025 Mayıs’ta 93 bin 539’a geriledi. Bu durum, üretim kapasitesi korunurken istihdamın hızla daraldığını da ortaya koydu.