Bir yılda 15 bin 452 orman suçu

Doğa suçlarına karşı yaptırım içermeyen cezalar, binlerce hektar orman alanının talan edilmesine yol açtı. Geç müdahale tartışmalarına yol açan ve toplam 81 bin 473 hektar orman alanını küle çeviren yangınların yaşandığı 2025 yılında, on binlerce metrekare orman alanında da kesim yapıldığı belirlendi.

Türkiye ormanları, 2025 yazında da bilindik görüntülere sahne oldu. Ülkenin çok sayıda kentinde meydana gelen orman yangınlarına müdahalede yaşanan zafiyet, binlerce hektar orman alanını küle çevirdi. Yangınlarda yok olan orman alanlarının yanı sıra binlerce hektarlık orman alanı da ormancılık dışı faaliyetlere açıldı.

ON BİNLERCE TUTANAK

2025 yılında gerçekleşen orman suçlarına yönelik veriler de çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi. Türkiye’de 2025 yılında, 2 bin 196 toplu koruma ekibinde görevli personel, toplam 15 bin 452 adet orman suçunu zapta geçirdi.

BİNLERCE AĞAÇ KESİMİ

2025 yılında ormanlarda 3 bin 128 adet kesme suçu işlendiği bildirildi. Yasa dışı kesilen ağaçların toplam 39 bin 786 metrekarelik alanı kapsadığı belirtildi. Kesme suçunun yanı sıra, 2025 yılında ormanlarda 4 bin 42 adet, “açma-yerleşme” suçu kayda geçirildi.

İŞGAL ARTTI

Zapta, “orman işgali” olarak geçen suç sayısı ise 7 bin 263 ile ifade edildi. Koruma ekibi görevlilerinin çalışmaları ile tespit edilen orman işgali suçlarının yayıldığı alan büyüklüğü zabıt tutanaklarına, 30 bin 177 dekar olarak yazıldı.

∗∗∗

ORMAN YANGINLARI

2025’te yaşanan ve “geç müdahale” tartışmalarına yol açan orman yangınlarının zarar verdiği orman alanlarının büyüklüğü dikkati çekiyor. 2025’teki 3 bin 224 yangında toplam 81 bin 473 hektar büyüklüğünde orman alanının küle döndüğü, bin 12 orman yangının çıkış nedeninin bulunamadığı belirtiliyor.