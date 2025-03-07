Bir yılda 374 bin hesap incelendi

Sosyal medya uzun zamandır başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere iktidar temsilcileri tarafından hedef tahtasına oturtuldu. Erdoğan 2021 yılında yaptığı açıklamada, “Sosyal medya mecraları hem demokrasiyi hem toplumsal barışı hem de devletlerin milli güvenliğini tehdit eder konuma gelmiştir" derken bu süreçte birçok yurttaş sosyal medya paylaşımları dolayısıyla yargılandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı’nın raporları da sosyal medyanın mercek altına alındığını ortaya koydu. Raporlarda yer alan bilgilere göre, 2024 yılında yaklaşık 374 bin sosyal medya hesabı incelemeye alındı. Yapılan çalışmalarda 122 bin sosyal medya kullanıcısının kimliği tespit edilerek yargıya bildirildi.

EMNİYET 198 BİN HESABI İNCELEDİ

2024 yılında 198 bin 364 sosyal medya hesabı Emniyet tarafından inceleme alındı. Emniyet 86 bin 170 sosyal medya kullanıcının kimliğini tespit ederek yargıya bildirildi. Ardından da 3 bin 317 kişi gözaltına alındı, 384 kişi de tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nda şu bilgilere yer verildi: “Terör örgütü propagandası yapan, uyuşturucu satan veya özendiren, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk ederek alenen tahrik suçu işleyen, kadına şiddet ve hayvana şiddet konuları olmak üzere, Cumhurbaşkanı’na hakaret eden, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayan ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında olmak üzere; toplam 198 bin 364 sosyal medya hesabı takip edildi. 86 bin 170 hesabın kullanıcısı tespit edilerek adli makamlara bildirilmiş, bu çalışmalar neticesinde 3 bin 317 şahıs gözaltına alınmış, 384 şahıs tutuklanmış, 879 şahsa adli kontrol tedbiri uygulanmış ve 2 bin 54 şahıs ise serbest bırakılmıştır.”

Jandarma Genel Komutanlığı da sosyal medyayı mercek altına altı. Jandarma Genel Komutanlığı da 2024 yılında 175 bin 666 sosyal medya hesabını inceleme aldı. Jandarma Genel Komutanlığı’nın 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nda “Yıl içerisinde çalışma yapılan 175 bin 666 sosyal medya hesabı üzerinde 36 bin 94 hesap/şahıs tespiti yapılarak işlem başlatılması maksadıyla ilgili birimlere gönderilmiştir” ifadeleri yer aldı.

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13 MADDE KABUL EDİLDİ

Diğer yandan iktidara yurttaşların özel hayatına doğrudan müdahale yetkileri getirecek Siber Güvenlik Kanunu Teklifi Meclis’te görüşülüyor. Teklifin 13 maddesi önceki akşam kabul edildi. Cumhurbaşkanlığına bağlı bir Siber Güvenlik Başkanlığı kurulmasını öngören düzenleme, siber saldırıları önlemek amacıyla kuruma geniş yetkiler veriyor. Görüşmelerde söz alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Bu kanun siber diktatörlük, ülkeyi Kuzey Kore yapma kanunudur! Sınırsız ve keyfi yetkilerle donatılmış, denetimsiz bir başkanlık ile hak ve özgürlüklerimiz tırpanlanacak, mahremiyetimiz ortadan kalkacak! 86 milyonun kişisel verileri ve özgürlüklerimizin korunması için mücadele edeceğiz” dedi.