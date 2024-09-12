Bir yılda 66 çocuk çalışırken öldü

EMEK SERVİSİ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi) son bir yılda yaşanan çocuk işçi ölümlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Yayımlana rapora göre son bir yılda en az 66 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren çocukların 44’ü 15-17 yaş aralığında iken 22’si 14 yaşın dahi altındaydı. Yaşamını yitiren çocuklardan 61’i erkek, 5’i ise kız çocuğuydu.

Öte yandan iş cinayetlerinde yaşamını yitiren çocuklardan 5’i mülteci ve göçmendi. Buna karşılık raporda son bir yıl içinde 18 yaşını doldurmuş 17 işçinin daha çalışırken yaşamını yitirdiği kaydedildi.

EN ÇOK İŞ CİNAYETİ TARIMDA

En çok çocuk işçi cinayetinin yaşandığı işkolu tarım ve ormancılık oldu. Son bir yılda tarım sektöründe 14’ü mevsimlik işçi, 6’sı çoban, 4’ü çiftçi olmak üzere 24 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi. Tarım ve ormancılık işkolunu 17 iş cinayetiyle sanayi sektörü, 13 iş cinayetiyle inşaat sektörü ve 12 iş cinayetiyle hizmet sektörü takip etti. İş cinayetlerinin en yaygın sebebi boğulmalar olarak kaydedildi. Tarım işkolunda çalışırken hayatını kaybeden çocukların neredeyse yarısının sıcak havada çalışmaktan bunalıp girdiği su kanalında veya derede boğularak hayatını kaybettiği açıklandı.

81 İLİN 37’SİNDE İŞ CİNAYETİ

Rapora göre 81 ilin 37’sinde çocuklar çalışırken hayatını kaybetti. Çalışmak için gittikleri Irak’ta iş kazası geçirerek yaşamını yitiren çocuklar da oldu. İş cinayetlerinin en çok yaşandığı kent ise 7 iş cinayetiyle İstanbul oldu. İstanbul’u 5 iş cinayetiyle Urfa izledi. Birden fazla iş cinayetinin gerçekleştiği iller ise şu şekilde:

•Adana, Kocaeli ve Konya: 4’er iş cinayeti

•Ankara ve Kayseri: 3’er iş cinayeti

•Çorum, Antep, Hatay, Malatya ve Manisa: 2’şer iş cinayeti

MESEM’LER ÖLÜM SAÇIYOR

Bunun yanı sıra rapor, çocuk işçiliğin yoğunlaştığı 4 coğrafi koridor ortaya koydu. Bu koridorların birincisi İstanbul-Kocaeli, ikincisi Urfa-Antep, üçüncüsü Konya-Karaman-Aksaray, dördüncüsü ise Adana-Hatay-Antalya-Mersin havzaları olarak kaydedildi. İş cinayetlerinin coğrafi dağılımı konusunda Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MESEM) etkisine ise vurgu yapıldı. MESEM’lerin lise çağındaki çocukları organize sanayi bölgelerinde (OSB) bulunan sanayilere yönlendirmesinin iş cinayetlerinde kırdan kentlere ve kent çeperlerine bir kayma yarattığı kaydedildi. MESEM’lerin başlatılacak pilot uygulamayla İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum, Konya, Mersin, Rize, Samsun, Sivas ve Urfa olmak üzere 10 şehirdeki 196 okulda mesleki eğitim yaşını 12 yaşa kadar düşüreceğine dikkat çekildi. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde beşi inşaatta, dördü sanayide olmak üzere 9 MESEM öğrencisi çocuğun ve yine bu dönemde sipariş yetiştirme baskısı altında çalışan beş moto kurye çocuğun geçirdiği iş kazaları sonucu yaşamını yitirdiği de hatırlatıldı.