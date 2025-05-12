Bir yıldır kayıp olan Nagihan katledilmiş

Haber Merkezi

Kütahya'da 1 yıldır kayıp olan 19 yaşındaki Nagihan Uyğur’un, 41 yaşındaki dayısı Yaşar T. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı, ardından öldürülüp, birlikte oturdukları evin girişindeki kuyuya atıldığı ortaya çıktı.

Üzeri betonla kapatılan kuyuda yapılan kazı çalışmasında genç kızın cesedi bulunurken, Yaşar T.’nin de aralarında olduğu 9 şüpheli gözaltına alındı, 8’i tutuklandı.

Öte yandan İstanbul Beşiktaş'ta daha önce hakkında şikâyetçi olduğu spor salonunun sahibi Furkan Küçükaslan (27) tarafından bıçaklanan Sibel M.(36) hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklanırken, ağır yaralı Sibel M.'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Sokak ortasında bıçaklanan Sibel M.'nin kardeşi Berivan M. "Ablam yoğun bakımda. Bıçak darbelerinden biri çok derin ve hayati tehlikesi devam ediyor. Biz bu vahşetin cezasız kalmasını istemiyoruz" dedi.