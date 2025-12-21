Bir yılı 8 saat süren, limon biçimli gezegen keşfedildi

Bilim insanları, Güneş Sistemi’nin yaklaşık 2 bin ışık yılı ötesinde, şekli limonu andıran benzersiz bir ötegezegen keşfetti. NASA’nın James Webb Uzay Teleskobu (JWST) tarafından gözlemlenen bu sıra dışı gök cismi PSR J2322–2650b, güçlü çekim etkileri altında alışılmadık bir biçim almış durumda.

Nefes'te yer alan habere göre The Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan çalışmada araştırmacılar bunun "şimdiye kadar bu kadar esnek olduğunu doğruladığı en olağanüstü gezegen" olduğunu belirtti.

BİR YIL SADECE 8 SAAT SÜRÜYOR

PSR J2322-2650b, bir pulsar -ölmekte olan bir yıldızın geride bıraktığı son derece yoğun nötron yıldızı- etrafında çok yakın bir yörüngede dolanıyor. Bu yörüngesini tamamlaması yalnızca yaklaşık 7,8 saat sürüyor; bu da gezegenin bir yılda yalnızca birkaç kez tam tur attığı anlamına geliyor.

ŞEKLİ LİMONA BENZİYOR

Astronomların dikkatini çeken ilk unsur, gezegenin şekli oldu: Kutuplardan basık, ekvator bölgesi genişlemiş bir elipsoit formu, bilim insanlarının “limon şekli” benzetmesiyle tanımladığı olağandışı bir astronomik yapı ortaya koyuyor. Bu şekil, pulsarın yoğun yerçekimi kuvvetlerinin etkisiyle oluşuyor.

JWST gözlemleri yalnızca şekil ile sınırlı kalmadı; gezegenin atmosferi de bugüne kadar incelenen hiçbir ötegezegen atmosferine benzemiyor. Atmosferde azot ve oksijen yerine ağırlıklı olarak helyum ve moleküler karbon türleri tespit edildi.

DURUMU TARTIŞMALI

PSR J2322–2650b’nin oluşum mekanizması klasik gezegen oluşum teorileriyle açıklanamıyor. Bilim insanları bunun ya bilinen bir gezegen türüne uymadığını ya da pulsarın yörüngesinde kalan yıldız parçalarının sıra dışı bir sonucunu temsil edebileceğini öne sürüyor.