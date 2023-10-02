Bir yıllık yağış üç günde yağdı

Yurdun pek çok noktasında etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Dereler taştı, araçlar yollarda kaldı. İstanbul’da bazı bölgelere 1 yılda düşmesi gereken yağışın 3 günde yağdığı belirtildi.

Haber Merkezi

İstanbul, Bolu, Sakarya, Hatay, Antalya başta olmak üzere yurdun pek çok noktasında etkili olan olan yağışler nedeniyle yollar ve caddeler göle döndü, işyerlerini su bastı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca bölgelerine normalde 1 yılda düşmesi beklenen yağışın 3 günde yağdığını söyledi. AKOM’dan yapılan açıklamada ise kuvvetli sağanak nedeniyle, İstanbul’a 20 ile 221 kilogram arası yağış düştüğü belirtildi. Yağışlı hava bugün de etkisini sürdürecek.

Zaman zaman kuvvetlenen sağanak özellikle Avrupa Yakası’nda etkili oldu. En çok yağış düşen ilçeler arasında Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Eyüpsultan’ın kuzey kesimleri, Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Küçükçekmece yer aldı. Beyoğlu, Sarıyer, Beşiktaş, Kağıthane ve Şişli’de ise yağış düşük şiddette ve aralıklarla etkili oldu. Anadolu Yakası’nda da Ümraniye, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik, Kartal, Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde sağanak aralıklarla sürdü.

İstanbul - 28 Eylül’de başlayan, yer yer etkisini artıran yağış nedeniyle yurttaş zor anlar yaşadı. (Fotoğraf: AA)

İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle Esenyurt’ta dere taştı ve istinat duvarı çöktü, bazı araçlar yolda kaldı. Sağanak yağış sonrası Arnavutköy deresi de taştı, araçlar ilerlemekte zorlandı. Eminönü Alt Geçidi de yağıştan etkilendi. Alt geçitteki dükkanlarda çalışanlar biriken suları kendi imkanlarıyla temizlemeye çalıştı. Kasımpaşa’da yer alan Tersane İstanbul’da sanatseverlerle buluşan Contemporary İstanbul’un fuar alanında da su baskını yaşandı. Çatıdan akan sular nedeniyle bazı sanat eserlerinde hasar meydana geldi. Contemporary İstanbul yaptığı açıklamada "Yağış nedeniyle iki farklı noktadan kaynaklanan su akıntısı sorunu yaşandı. Bu durum 4 inisiyatif, 1 sanat kurumu ve 2 galerinin bulunduğu 200 m2 alanda su birikmesine yol açtı. Tüm ekip olarak katılımcılarımızın yanındayız ve burada herhangi bir mağduriyet olması söz konusu değildir" denildi. Etkili olan sağanak nedeniyle Avcılar’da çok sayıda noktada su birikintileri meydana geldi. Ambarlı Limanı’na giden yoldaki su birikintileri trafik kazalarına sebep oldu. Bir otomobil sürücüsünün göle dönen yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki araca çarptı. Sultangazi’de de hafriyat kamyonunun yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Bursa’da da yağışta kayganlaşan yolda bariyerleri aşıp, yol kenarındaki ağaçlığa giren yolcu otobüsündeki 2 kişi, hafif yaralandı.

Esenyurt

BARAJLARDAKİ SON DURUM

İBB Başkanı İmamoğlu, Arnavutköy, Başakşehir ve Çatalca bölgelerine bir yılda düşmesi beklenen yağışın 3 günde yağdığını belirterek "Bölgesel olarak 100 kiloyu aşacak bir yağış miktarına ulaşabilme ihtimalini yüksek görülüyor. İklim değişikliğinin yarattığı yağış değişiklikleri, hayatı derinden de etkilemekte" dedi. İmamoğlu, barajlarla ilgili de "Şu ana kadar 7 milyon metre küpe yakın bir suyu, barajlarımız toplamış durumda. Bunun büyük bir bölümünün de özellikle Avrupa yakasında olmuş olması da bizim için çok çok sevindirici" değerlendirmesini yaptı.

İSKENDERUN’DA HORTUM

Depremin en çok etkilediği kentlerin başında gelen Hatay’ın İskenderun ilçesinde de dün sabahın erken saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak ile İskenderun Körfezi açıklarında çok sayıda hortum oluştu. Antalya’nın Alanya ilçesinde de denizde 2 hortum meydana geldi. Yağış Bolu, Sakarya, Tekirdağ, Çorum, Erzurum, Dersim’de de etkili oldu. Kentlerin pek çok noktasında su birikintileri oluştu. Karabük’ün Safranbolu ilçesinde belli noktalarda etkili olan yağış nedeniyle bir alışveriş merkezinin giriş katındaki dükkanları su bastı. Ardahan’da aniden bastıran yağış nedeniyle trafik akışı zaman zaman yavaşladı. Dolunun etkili olduğu Ardahan-Göle karayolunda ağır tonajlı araçlar beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz’de de kuvvetli yağış beklendiğini, ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.