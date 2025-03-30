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Bir yurttaş daha Marmaray istasyonunda intihar etti

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir yurttaşın intihar ettiği bildirildi.

Yurt
  • 30.03.2025 18:11
  • Giriş: 30.03.2025 18:11
  • Güncelleme: 30.03.2025 18:14
Kaynak: Haber Merkezi
Bir yurttaş daha Marmaray istasyonunda intihar etti
FOTOĞRAF: DHA (Arşiv)

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir yurttaşın intihar ettiği bildirildi.

Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."

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