Bir yurttaş daha Marmaray istasyonunda intihar etti
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir yurttaşın intihar ettiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir yurttaşın intihar ettiği bildirildi.
Marmaray'ın resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sayın yolcularımız; Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, #Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır."