Bir yurttaş daha Marmaray istasyonunda intihar etti

Marmaray Ayrılıkçeşmesi istasyonunda bir yurttaşın intihar ettiği bildirildi.

Yurt 30.03.2025 18:11 Giriş: 30.03.2025 18:11

Güncelleme: 30.03.2025 18:14 Kaynak: Haber Merkezi

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FOTOĞRAF: DHA (Arşiv)