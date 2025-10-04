'Bir zamanlar Beyoğlu' fotoğraf sergisi Kadıköy'de

Fotoğraf sanatçısı Özcan Yaman’ın 1982–1983 yıllarında çektiği karelerden oluşan “Bir Zamanlar Beyoğlu” sergisi, 15 Ekim’e kadar Kadıköy Yeldeğirmeni’ndeki Blue Garden Bistro’da sanatseverlerle buluşuyor.

Yaman’ın üniversite yıllarında belgesel fotoğraf dersi için hazırladığı bu seri, 12 Eylül darbesinin baskıcı atmosferinde suskunlaşan bir Beyoğlu’na tanıklık ediyor. Henüz bilboardların icat edilmediği, duvarların gazete işlevi gördüğü, Galatasaray Lisesi’nin ön kapısından girildiği ve Emek, Alkazar gibi sinemaların kalabalık olduğu yıllar, siyaset yasağının gölgesinde bireysel özgürlük arayışlarıyla birleşiyordu.

Sanatçının fotoğrafları, hem geçmişin gündelik hayatına hem de Beyoğlu’nun geçirdiği büyük dönüşümlere işaret ediyor. 2000’lerden itibaren hızlanan soylulaştırma politikaları, Tarlabaşı ve Tepebaşı’nın ranta açılması, Cumartesi Anneleri’nin Galatasaray Meydanı’ndaki direnişi ve Gezi sürecinin ardından kültürel mekânların ticarethanelere dönüşmesi sergideki anlatının parçası olarak öne çıkıyor.

Özcan Yaman, sergiyi “tanıklığımdan bir kuple” sözleriyle tanımlarken, Beyoğlu’nun kaybolan hafızasını bugünün izleyicilerine aktarıyor. Yeldeğirmeni’ndeki sergi, İstanbul’un kültürel belleği üzerine düşünenler için önemli bir buluşma noktası olacak