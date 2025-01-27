"Bir Zamanlar Gelecek: 2121" 31 Ocak’ta ABD'de sinemalarda

Katıldığı uluslararası festivallerde toplam 15 ödül kazanan Serpil Altın’ın bilim kurgu filmi “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” 31 Ocak’ta Amerika sinemalarında vizyona giriyor.

Türkiye’nin ilk bilim kurgu kadın yönetmeni Serpil Altın bu kez filmini Amerika’daki sinemaseverler ile buluşturacak. Indican Pictures tarafından dağıtımı yapılacak olan Bir Zamanlar Gelecek: 2121 filmi, bu zamana kadar Amerika’da sinemalarda gösterime giren ilk bilim kurgu Türk filmi olacak.

31 Ocak itibariyle vizyona girecek olan filmin prömiyeri Hollywood’un kalbinde yer alan Los Angles CineLounge Sunset Sineması’nda yapılacak. Ardından Boston, San Francisco, Austin ve Amerika’nın çeşitli şehirlerinde seyircisiyle buluşacak.

Yeraltı toplumundaki aile dinamiklerine dair karanlık ve komik bir distopya hikâyesini anlatan “Bir Zamanlar Gelecek: 2121” sinema gösterimlerinin ardından 11 Şubat’ta Amerika’nın dijital platformlarında yer alacak ve filmin DVD ve Bluray dağıtımı gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin ilk sürdürülebilir film girişimi olan Bir Zamanlar Gelecek: 2121’in kadrosunda oyuncular Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç yer alıyor.