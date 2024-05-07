'Bir Zamanlar Gelecek: 2121' filmi 28 Haziran’da vizyona giriyor

Yerli bilim kurgu 'Bir Zamanlar Gelecek:2121' filmi 28 Haziran’da vizyona girecek.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Serpil Altın’ın, yapımcılığını ve eş senaristliğini Korhan Uğur’un yaptığı “Bir ZamanlarGelecek: 2121”in kadrosunda Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk, Ayşenil Şamlıoğlu ve Sukeyna Kılıç yer alıyor.

Katıldığı uluslararası festivallerde toplam 14 ödül kazanan filmin konusu şöyle:

"Gelecekte iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz hale gelmiştir. 'Kıtlık Kanunları' gereği sisteme getirilen her yeni hayat karşılığında yaşlı nesilden birinin yok edilmesi gerekmektedir. Ve bir gün, bu sistemde yaşayan ailenin hayatı, beklenmedik bir bebek haberiyle sarsılır."