Bir zamanlar Guardiola’nın gözdesiydi: Sterling için Süper Lig iddiası!

Süper Lig'de 7. sırada yer alan Samsunspor, Raheem Sterling’i transfer etmek istiyor.

Ligde son olarak Kasımpaşa deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, transfer çalışmalarına hız verdi.

Musaba’nın Fenerbahçe’ye gitmesinin ardından hücum hattına takviye yapmak isteyen kırmızı beyazlıların radarında İngiliz yıldız Raheem Sterling var.

Radyo Spor'dan Salim Manav'ın haberine göre Samsunspor, Chelsea’dan ayrılan Raheem Sterling ile ilgileniyor. Karadeniz ekibi, 31 yaşındaki yıldız futbolcunun menajeriyle temas kurdu.

Golcü oyuncu 28 Ocak'ta İngiliz ekibiyle yollarını ayırmıştı. Samsunspor'un İngiliz golcünün transferi konusunda oldukça iddialı olduğu öne sürüldü.

ETKİLEYİCİ KARİYER

Sterling, Chelsea’nin yanı sıra Arsenal ve Manchester City’nin de formasını giydi. Özellikle City’de oynadığı dönemde dünyanın en iyi kanat oyuncuları arasında gösteriliyordu.

Pep Guardiola’nın gözdesi olan Sterling, Manchester City formasıyla çıktığı 339 maçta 131 gol ve 86 asiste imza attı.