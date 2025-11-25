Bir zamanlar şampiyondu: 10 maçta 89 gol yediler

Kadın Futbol Süper Ligi’nin son yıllardaki güçlü ekiplerinden biri olan Gaziantep ALG Spor, bu sezon tarihinin en ağır dönemlerinden birini geçiriyor. Bir dönem şampiyonluk kupasını kaldıran sarı-grililer, geride kalan 10 haftada kalesinde 89 gol görerek lig tarihinin en kötü performanslarından birine imza attı.

2018-2019 sezonunda Süper Lig’e yükselen, 2021-2022’de ise şampiyon olarak tarihe geçen Gaziantep temsilcisi, bu sezon büyük bir düşüş içinde. 10 maçta 9 mağlubiyet alan ALG Spor, yalnızca hükmen elde ettiği bir 3 puanı hanesine yazabildi.

Takım, 89 gol yiyip sadece 7 gol atarak (-82 averaj) 14. sıraya kadar geriledi. Kaydedilen 7 golün 3’ü ise hükmen galibiyetten geliyor.

ALG Spor, ligdeki ilk gol sevincini ancak 7. haftada yaşayabildi. Fatih Vatanspor karşısında Hassan’ın 41. dakikada attığı gol tarihsel bir rahatlama yaratsa da maç 9-2 kaybedildi. Takımın diğer golleri, Çekmeköy Bilgidoğa ve ABB FOMGET karşılaşmalarında geldi.

TEK GALİBİYET HÜKMEN

Gaziantep temsilcisi bu sezon sahada kazanılmış bir galibiyet elde edemedi. Takımın hanesindeki tek 3 puan, 3. haftada Bornova Hitabspor’un hükmen mağlubiyetiyle geldi. ALG Spor, ligden ihraç edilen Bornova Hitabspor ve sezon içinde çekilen Beylerbeyi Spor Kulübü’nün üzerinde 14. sırada bulunuyor.