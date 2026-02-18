"Bir zamanların sessiz tanığı" ilanı: JİTEM plakalı Beyaz Toros satılık

1990’lı yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşanan zorla kaybetmeler ve faili meçhul cinayetlerle anılan “Beyaz Toros” yeniden gündeme geldi.

Söz konusu dönemde kolluk kuvvetleriyle ilişkilendirilen ve kamuoyunda tartışmalara konu olan beyaz renkli Renault 12 Toros model bir araç, bir ilan sitesinde satışa çıkarıldı.

"BİR ZAMANLARIN SESSİZ TANIĞI"

İlan bilgilerinde 1993 model olan aracın fiyatının 1 milyon 58 bin TL olduğu görüldü. Araç plakasının ise “34 JTM 82” olduğu kaydedildi. İlan başlığında “Bir zamanların sessiz tanığı” ifadesine yer verildi.

“Beyaz Toros” ifadesi, özellikle 1990’lı yıllarda bölgede yaşanan hak ihlalleri iddialarıyla birlikte hafızalara kazınmış, zorla kaybetmeler ve faili meçhul cinayetlerle özdeşleşmişti. Bu nedenle söz konusu ilan, sosyal medyada da tartışma yarattı.

İlan fotoğraflarında araçta Ortadoğu haritasının da bulunduğu görüldü. Araçla ilgili olarak ilanda geçmiş kullanımına dair herhangi bir resmi bilgi paylaşılmadı.