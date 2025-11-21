Bir zehirlenme vakası da Bolu'da: 14 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Bolu’da Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi 14 kişi, yemekhanede yedikleri öğün sonrası zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde eğitim gören 14 öğrenci, yemekhanede yemek yedikten bir süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

Şikayetlerin artması üzerine öğrenciler hastaneye başvurdu. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 öğrenci, Bolu İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi’ne ise 4 öğrenci getirildi.

Hastanelerde ayakta tedavileri yapılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Olayla ilgili gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi.