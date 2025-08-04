Bir zeytinliği daha imara açtılar

Havin ŞENER

Bursa Osmangazi ilçesinde bulunan Demirtaş Sakarya Mahallesi’nin sınırları içerisindeki 20 parsellik zeytinlik alana ilişkin imar uygulamalarının onaylanması tepki çekti. Zeytinliklerin imara açılmasına tepki gösteren yaşam savunucuları ve bölge halkı, ‘‘Halka ait olan, zeytincilik yapmak kaydıyla verilen alanların mülkiyete açılması kabul edilebilir bir şey değil’’ diye konuştu.

38 bin metrekarelik alan için hazırlanan düzenleme Osmangazi Belediyesi Encümeni’nin 27 Mayıs’ta onaylamasının ardından 18 Temmuz’da bir ay süreyle Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.

İNCELEME YAPACAĞIZ

Bursa Su Kolektifi üyesi Caner Gökbayrak, Bursa ovasının çok hızlı bir şekilde tahrip edildiğini anımsatarak ‘‘Özellikle son beş yılda sadece Bursa’da sanayi tesisi ve ticari tesisleri artışı bakımından yüzde 100 oranında artan bir yapılaşma baskısı var. Bursa Ovası’na kaçak olarak yapılan tüm yapıların yüzde 105 fazlası, 2019-2024 yılları arasında inşa edilmiş’’ dedi. Yapılaşma baskısının tarım alanları üzerine yapıldığını kaydeden Gökbayrak, ‘‘Sonradan da bakanlık buraları sanayi bölgesi ilan ediyor. Tarım alanlarının zaten korunması gerekiyor. Zeytin alanlarının büyük bir çoğunluğu halka ait. Şimdi kalkıp da halka ait olan, zeytincilik yapmak kaydıyla verilen alanların mülkiyete açılması kabul edilebilir bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

Arazinin yerleşim alanı oluşturmak amacıyla imara açıldığını söyleyen Gökbayrak, bölgedeki halkın tepkisini araştırmak için incelemeler yapacağını aktardı. Gökbayrak, “Zeytinliklerin yağmalanmasının önünü açan AKP hükümetidir’’ diye tepkisini dile getirdi.