Bira fiyatları 2025 | Güncel

Bira fiyatları üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2025 yılında enflasyon zamları ile beraber artış gösterdi.

Bununla beraber alkolde, Özel Tüketim Vergisi’nin üzerinden %20’lik KDV kesintisi de yapılıyor. Yani verginin de vergisi alınıyor. Böylece, zamlardan bunalıp efkarlanan yurttaşın ilk tercihlerinden biri olan biranın bir şişesinin toplamda yaklaşık %55’i vergi haline geliyor.

Aşağıdaki listeden Efes Pilsen, Tuborg, Bremen, Bomonti, Marmara Gold, Skol, Miller, Beck’s, Amsterdam, Carlsberg, Corona, Weihenstephan, Heineken, Guinness, Duvel, Erdinger, Hoegaarden, Leffe, Grolsch, Frederik, Kronenbourg, Grimbergen gibi markaların en güncel bira fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Not: Listemizde belirtilen bira fiyatları tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.

EFES PİLSEN BİRA FİYATLARI 2025

30’luk Efes Pilsen Şişe: 60 TL

50’lik Efes Pilsen Depozitolu Şişe: 70 TL

33’lük Efes Pilsen Kutu: 60 TL

50’lik Efes Pilsen Kutu: 70 TL

1 litrelik Efes Pilsen Kutu: 125 TL

50’lik Efes Malt Şişe: 70 TL

50’lik Efes Malt Kutu: 70 TL

25’lik Efes Malt Şişe: 45 TL

50’lik Efes Extra Kutu: 95 TL

23,7’lik Efes Extra Shot Kutu: 50 TL

50’lik Efes Özel Seri Şişe: 75 TL

50’lik Efes Özel Seri Kutu: 75 TL

50’lik Efes Glutensiz Şişe: 75 TL

TUBORG BİRA FİYATLARI 2025

50’lik Tuborg Gold Şişe: 70 TL

50’lik Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 70 TL

50’lik Tuborg Gold Kutu: 70 TL

33’lük Tuborg Gold Şişe: 60 TL

33’lük Tuborg Gold Kutu: 60TL

33’lük Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 60TL

50’lik Tuborg Amber Şişe: 70TL

50’lik Tuborg Amber Kutu: 70TL

50’lik Tuborg Kırmızı Special Kutu: 75 TL

23,7’lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu: 45 TL

50’lik Tuborg Filtresiz Şişe: 70 TL

50’lik Tuborg Filtresiz Kutu: 70 TL

BREMEN BİRA FİYATLARI 2025

50’lik Bremen Bira: 60 TL

50’lik Bremen Yüksek Alkollü Bira: 85 TL

BOMONTİ BİRA FİYATLARI 2025

50’lik Bomonti Şişe: 70 TL

50’lik Bomonti Filtresiz Şişe: 70 TL

50’lik Bomonti Filtresiz Buğday: 70 TL

MARMARA GOLD BİRA FİYATI 2025

1 Litre Marmara Gold: 116 TL

SKOL BİRA FİYATI 2025

Skol 1 Lt: 90 TL

MİLLER BİRA FİYATLARI 2025

33’lük Miller Şişe: 70 TL

50’lik Miller Şişe: 90 TL

50’lik Miller Kutu: 90 TL

BECK’S BİRA FİYATLARI 2025

50’lik Beck’s Kutu: 80 TL

50’lik Beck’s Şişe: 80 TL

33’lük Beck’s Şişe: 67 TL

AMSTERDAM BİRA FİYATLARI 2025

50’lik Amsterdam Navigator Kutu: 120 TL

50’lik Amsterdam Navigator Şişe: 120 TL

CARLSBERG BİRA FİYATLARI 2025

50’lik Carlsberg Şişe: 80 TL

33’lük Carlsberg Şişe: 66 TL

50’lik Carlsberg Kutu: 80 TL

33’lük Carlsberg Kutu: 66 TL

50’lik Carlsberg Luna Şişe: 80 TL

50’lik Carlsberg Luna Kutu: 80 TL

CORONA BİRA FİYATI 2025

Corona Şişe Bira 35,5 Cl: 110 TL

WEİHENSTEPHAN BİRA FİYATLARI 2025

33’lük Weihenstephan Şişe: 75 TL

33’lük Weihenstephan Vitus Şişe: 85 TL

GUİNNESS BİRA FİYATI 2025

44'lük Guinness Kutu Bira: 93 TL

DUVEL BİRA FİYATI 2025

33'lük Duvel Şişe: 150 TL

ERDİNGER BİRA FİYATI 2025

33'lük Erdinger Bira: 115 TL

HOEGAARDEN BİRA FİYATI 2025

33'lük Hoegaarden Şişe Bira: 115 TL

GROLSCH BİRA FİYATI 2025

45'lik Grolsch Şişe Bira: 125 TL

LEFFE BİRA FİYATLARI 2025

33’lük Leffe Brune Blonde Şişe: 120 TL

33’lük Leffe Brune Şişe: 120 TL

BUD BİRA FİYATLARI 2025

50’lik Bud Şişe: 80 TL

50’lik Bud Kutu: 90 TL

KRONENBOURG 1684 BLANC BİRA FİYATI 2025

33'lük Kronenbourg Şişe Bira: 70 TL

GRİMBERGEN BİRA FİYATLARI 2025

33’lük Grimbergen Blonde Şişe: 93 TL

33’lük Grimbergen Double Ambree Şişe: 93 TL

FREDERİK BİRA FİYATLARI 2025

35’lik Frederic Marzen Lager Şişe: 85 TL

35’lik Frederic India Pale Ale Şişe: 85 TL

35’lik Frederic Brown Ale Şişe: 85 TL

35’lik Frederic White Ipa Şişe: 85 TL

35’lik Frederic Yakıma İpa Şişe: 85 TL

SOL BİRA FİYATI 2025