Bira fiyatları 2026 | Güncel

Bira fiyatları üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), 2026 yılında enflasyon zamları ile beraber artış gösterdi.

Bununla beraber alkolde, Özel Tüketim Vergisi’nin üzerinden %20’lik KDV kesintisi de yapılıyor. Yani verginin de vergisi alınıyor. Böylece, zamlardan bunalıp efkarlanan yurttaşın ilk tercihlerinden biri olan biranın bir şişesinin toplamda yaklaşık %55’i vergi haline geliyor.

Aşağıdaki listeden Efes Pilsen, Tuborg, Bremen, Bomonti, Marmara Gold, Skol, Miller, Beck’s, Amsterdam, Carlsberg, Corona, Weihenstephan, Heineken, Guinness, Duvel, Erdinger, Hoegaarden, Leffe, Grolsch, Frederik, Kronenbourg, Grimbergen gibi markaların en güncel bira fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

Not: Listemizde belirtilen bira fiyatları tavsiye edilen satış fiyatlarıdır.

EFES PİLSEN BİRA FİYATLARI 2026

30’luk Efes Pilsen Şişe: 85 TL

50’lik Efes Pilsen Depozitolu Şişe: 108 TL

33’lük Efes Pilsen Kutu: 90 TL

50’lik Efes Pilsen Kutu: 110 TL

50’lik Efes Malt Şişe Depozitolu: 103 TL

50’lik Efes Malt Kutu: 105 TL

25’lik Efes Malt Şişe: 65 TL

33’lük Efes Malt Şişe: 90 TL

50’lik Efes Extra Kutu: 140 TL

23,7’lik Efes Extra Shot Kutu: 90 TL

50’lik Efes Green Şişe: 110 TL

50’lik Efes Glutensiz Şişe: 140 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

TUBORG BİRA FİYATLARI 2026

50’lik Tuborg Gold Şişe: 107 TL

50’lik Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 110 TL

50’lik Tuborg Gold Kutu: 110 TL

33’lük Tuborg Gold Şişe (Depozitolu): 80 TL

33’lük Tuborg Gold Şişe (Depozitosuz): 90 TL

50’lik Tuborg Amber Şişe: 110 TL

50’lik Tuborg Amber Kutu: 110 TL

50’lik Tuborg Kırmızı Special Kutu: 140 TL

23,7’lik Tuborg Kırmızı Shot Special Kutu: 90 TL

50’lik Tuborg Filtresiz Şişe: 110 TL

50’lik Tuborg Filtresiz Kutu: 110 TL

50'lik Tuborg Ice Kutu: 110 TL

33'lük Tuborg Ice Şişe: 90

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

BREMEN BİRA FİYATLARI 2026

50’lik Bremen Bira Şişe: 80 TL

50’lik Bremen Bira Kutu: 80 TL

50’lik Bremen Yüksek Alkollü Bira: 120 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

BOMONTİ BİRA FİYATLARI 2026

50’lik Bomonti Filtresiz Şişe: 100 TL

03.08.2025 tarihinde güncellenmiştir.

MİLLER BİRA FİYATLARI 2026

33’lük Miller Şişe: 105 TL

33’lük Miller Ume Şişe: 105 TL

50’lik Miller Şişe: 115 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

BECK’S BİRA FİYATLARI 2026

50’lik Beck’s Kutu: 120 TL

50’lik Beck’s Şişe: 120TL

33’lük Beck’s Şişe: 105 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

AMSTERDAM BİRA FİYATLARI 2026

50’lik Amsterdam Navigator Kutu: 175 TL

50’lik Amsterdam Navigator Şişe: 175 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

CORONA BİRA FİYATI 2026

Corona Şişe Bira 35,5 Cl: 145 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

DUVEL BİRA FİYATI 2026

33'lük Duvel Şişe: 230 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

ERDİNGER BİRA FİYATI 2026

33'lük Erdinger Bira: 175 TL

06.01.2026tarihinde güncellenmiştir.

HOEGAARDEN BİRA FİYATI 2026

33'lük Hoegaarden Şişe Bira: 175 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

LEFFE BİRA FİYATLARI 2026

33’lük Leffe Brune Blonde Şişe: 175 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

BUD BİRA FİYATLARI 2026

50’lik Bud Şişe: 125 TL

50’lik Bud Kutu: 125 TL

33'lük Bud Şişe: 105 TL

06.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

CARLSBERG BİRA FİYATLARI 2026

50’lik Carlsberg Şişe: 113 TL

33’lük Carlsberg Şişe: 100 TL

50’lik Carlsberg Kutu: 115 TL

33’lük Carlsberg Kutu: 100 TL

50’lik Carlsberg Luna Şişe: 115 TL

50’lik Carlsberg Luna Kutu: 115 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

WEİHENSTEPHAN BİRA FİYATLARI 2026

33’lük Weihenstephan Şişe: 140 TL

33’lük Weihenstephan Vitus Şişe: 170 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

GUİNNESS BİRA FİYATI 2026

44'lük Guinness Kutu Bira: 190 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

KRONENBOURG 1684 BLANC BİRA FİYATI 2026

33'lük Kronenbourg Blanc Şişe Bira: 105 TL

50'lik Kronenbourg Blanc Şişe Bira: 1280 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

GRİMBERGEN BİRA FİYATLARI 2026

33’lük Grimbergen Blonde Şişe: 175 TL

33’lük Grimbergen Double Ambree Şişe: 175 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

FREDERİK BİRA FİYATLARI 2026

35’lik Frederic Marzen Lager Şişe: 130 TL

35’lik Frederic India Pale Ale Şişe: 130 TL

35’lik Frederic Brown Ale Şişe: 130 TL

35’lik Frederic White Ipa Şişe: 130 TL

35’lik Frederic Yakıma İpa Şişe: 130 TL

33'lük Frederic Kutu: 130 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

SOL BİRA FİYATI 2026

33’lük SOL Şişe Bira: 135 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

DESPERADOS BİRA FİYATI 2026

35’lik Desperados Şişe: 160 TL

08.01.2026 tarihinde güncellenmiştir.

BİRA HAKKINDA MERAK EDİLENLER

Bira nedir?

Bira, su, malt (genellikle arpa), şerbetçiotu ve maya ile üretilen fermente bir içkidir. Dünyanın en eski ve en popüler alkollü içeceklerinden biridir.

Bira nasıl yapılır?

Bira, şu temel aşamalardan geçerek üretilir:

Mayşeleme: Malt, sıcak suyla karıştırılarak nişastanın şekere dönüşmesi sağlanır.

Malt, sıcak suyla karıştırılarak nişastanın şekere dönüşmesi sağlanır. Kaynatma: Şekerli sıvıya şerbetçiotu eklenerek kaynatılır.

Şekerli sıvıya şerbetçiotu eklenerek kaynatılır. Fermentasyon: Maya eklenerek şekerin alkole dönüşmesi sağlanır.

Maya eklenerek şekerin alkole dönüşmesi sağlanır. Olgunlaşma: Bira dinlendirilir ve tadı oturur.

Bira çeşitleri nelerdir?

Bira çeşitlerinden bazıları şunlardır:

Lager: Hafif ve ferahlatıcı bir biradır. Genellikle alt fermantasyon yöntemiyle yapılır.

Hafif ve ferahlatıcı bir biradır. Genellikle alt fermantasyon yöntemiyle yapılır. Ale: Daha yoğun ve kompleks aromalara sahiptir. Üst fermantasyon yöntemiyle üretilir.

Daha yoğun ve kompleks aromalara sahiptir. Üst fermantasyon yöntemiyle üretilir. Stout ve Porter: Kavrulmuş malt kullanılarak yapılan koyu renkli biralardır.

Kavrulmuş malt kullanılarak yapılan koyu renkli biralardır. IPA (India Pale Ale): Yoğun şerbetçiotu aromalarıyla bilinir.

Yoğun şerbetçiotu aromalarıyla bilinir. Weissbier: Buğday maltı kullanılarak yapılan biradır.

Bira hangi ülkelerde popülerdir?

Bira, dünya genelinde popülerdir. Almanya, Belçika, Çekya, İngiltere ve Amerika gibi ülkeler, bira kültürleriyle öne çıkar.

Bira hangi bardakta içilir?

Bira türüne göre farklı bardaklarda servis edilir. Örneğin:

Lager biraları için klasik bira bardakları.

Weissbier için uzun buğday bira bardakları.

Stout için geniş ağızlı bardaklar.

Bira nasıl saklanır?

Bira, serin ve karanlık bir yerde saklanmalıdır. Aşırı sıcak veya ışık, biranın tadını olumsuz etkileyebilir.

Bira soğutulmalı mı?

Bira genellikle soğuk içilir. Ancak bazı biralar, özellikle koyu ve kompleks aromalı biralar, oda sıcaklığına yakın derecelerde tüketilebilir.

Biranın alkol oranı nedir?

Biranın alkol oranı genellikle %3 ile %12 arasında değişir. Özel yapım biralarda bu oran daha yüksek olabilir.

Bira neden köpüklüdür?

Biranın fermantasyonu sırasında oluşan karbondioksit gazı, köpük oluşturur. Köpük, biranın aromalarını korur ve içim deneyimini artırır.

Bira nasıl dökülmelidir?

Birayı dökerken bardağı hafif eğimli tutup biranın kenardan akmasını sağlamak, köpük oluşumunu kontrol altında tutar. Köpük miktarı, biranın türüne göre değişebilir.

Bira hangi yiyeceklerle tüketilir?

Bira, pizza, hamburger, kızarmış tavuk, deniz ürünleri, barbekü ve peynir gibi birçok yiyecekle uyumludur. Hangi biranın hangi yiyecekle eşleşeceği, bira türüne bağlıdır.

Biranın tarihi nedir?

Bira, yaklaşık 10.000 yıl önce Mezopotamya'da keşfedilmiştir. Eski Mısır ve Sümerler, birayı dini ritüellerde kullanmışlardır. Günümüzdeki bira üretim teknikleri ise Orta Çağ'da geliştirilmiştir.

Bira ve diğer alkollü içkiler arasındaki farklar nelerdir?

Şarap, viski veya votka gibi diğer içkilerden farklı olarak bira fermente edilmiştir ve daha düşük alkol oranına sahiptir. Tahıldan üretilmesi ve şerbetçiotunun etkisiyle kendine has bir tat sunar.

Bira ve kalorisi hakkında ne bilinmeli?

Bir bardak biranın kalorisi, alkol oranı ve kullanılan malzemelere bağlı olarak değişir. Ortalama bir bardak bira (330 ml) 150-200 kalori içerir.

Alkolsüz bira nedir?

Alkolsüz bira, alkol oranı %0.5’in altında olan biradır. Normal bira gibi üretilir ancak fermantasyon sırasında alkol miktarı azaltılır.

Bira neden farklı tatlara sahiptir?

Biranın tadı, kullanılan malt, şerbetçiotu, maya ve suyun türüne bağlı olarak değişir. Ayrıca fermantasyon süresi ve sıcaklığı da tadı etkiler.