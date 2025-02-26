Birateş’ten iki besteci: Schubert ve Şevki Bey

Mahir KANAAT

İsmail Birateş’in kaleme aldığı ‘Schubert ve Şevki Bey’ Siyah Beyaz Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Franz Schubert, Batı Müziği’nde, Şevki Bey ise Türk Müziği’nde Romantik Dönem’in en önemli şarkı bestecileri. Sadece 31 yıl süren yaşamlarında ve kısacık müzik kariyerlerinde, olağanüstü yaratıcılık güçleriyle birlikte, kavuşulamayan aşklarından aldıkları ilhamın da etkisiyle binden fazla şarkı bestelediler.

Duygusal ve melankolik kişiliğe sahip, içkiye düşkün, basit ve sade bir yaşam sürdüler. Bundan dolayı Şevki Bey’e Türklerin Schubert’i denildi.

Bu kitapta, kısa süren yaşamlarına karşın, bıraktıkları izlerle ve geleceğe uzanan etkileriyle aslında uzun bir hayat süren iki dâhi bestecinin, kendilerine özgü karakterleri ve ilginç yaşam öyküleri, bulundukları dönemin sanat anlayışı ve ortamı içerisinde ele alınarak anılar ve belgeler eşliğinde anlatılıyor.