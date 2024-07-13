Biraz felsefi biraz psikolojik deneme

Ahmet Zeki YEŞİL

Ali Rıza Gelirli, deneme türündeki yeni kitabı “İdeolojisiz” ile okurlarının karşısında. Sancı Yayınları tarafından basıma hazırlanan kitap 193 sayfa olup, 52 yazıdan oluşuyor. Gelirli yazılarında, ideolojinin insanları bir araya getiren güçlü bir tutkal olduğunu, kendisini her derdin ilacı gibi takdim eden ideolojinin acı çeken insanlara ihtiyaç duyduğunu, bu hayatta acı çeken insandan daha tehlikelisinin bulunmadığını yalın bir dille anlatıyor. Bu arada, ideolojilerden kaçarak bir hayat oluşturmanın neredeyse imkânsız bir şey olduğunu bilmesine karşın yine de ideolojisizlik peşinde olduğunu vurguluyor.

Kapak tasarımı Ali Kaya’ya ait olan kitabın arka kapak yazısı özetle şöyle: “Toplumumuz hasta! İdeolojilerin müsebbibi olduğu ‘tutulmamış yaslar, dilenmemiş özürler’ var. Tutulmamış tüm yaslarını tut; dilenmemiş tüm özürlerini dile. Hastalığımız, tutulmamış yaslardan; dilenmemiş özürlerden geliyor zira. ... Evet, dünya adaletsizlik tarafından yönetiliyor. Bu bir gerçek, zira dünya ideolojiler tarafından yönetiliyor.”

İDEOLOJİSİZ

Ali Rıza Gelirli

Sancı Yayınları, 2024

Ali Rıza Gelirli “İdeolojisiz” de, denemenin en önemli özelliği olan samimiyeti elden bırakmadan duygu, düşünce ve görüşlerini okuruyla paylaşıyor. Kendi ifadesiyle, yazarak içini kağıdın üzerine boca ediyor. Çünkü o, ömrünü metne/yazıya dönüştürme çabasında olan biri. Neden deneme? Gelirli, okurlarına denemeyi sevdirmek istiyor. Deneme yazılması da anlaşılması kolay olmayan bir tür. Başı ve sonu yok, karakterler yok. Kitapta, sonunu baştan merak ettiren yazıların baş karakteri yazarın kendisi. Sanki kendi kendisiyle konuşuyor. Kendisinden yola çıkarak içinde yaşadığı toplumu ve hatta coğrafyayı anlatıyor, anlatmakla kalmıyor sorguluyor. Ülke sorunlarına kadar her şeye parmak basıyor. Bu arada toplumla olan çatışmasını da saklamıyor. Gerisi okura kalmış, artık ne anlarsa...

“İdeolojisiz” de konu başlıkları kapsamında neler yok ki... Örneğin “Kesin Bilgi” başlıklı ilk yazıda “Etik ve vicdan” konusu vurgulanmış. Ardından gelen diğer yazılarda ise insanlık, demokrasi, özgürlük, umut, sanat, akıl, hayat, yalnızlık, sevgi, ölüm, milliyetçilik, Alevilik, çocukluk, aile, adalet ve eğitim gibi birçok tema görüyoruz. Aralara serpiştirilmiş aforizma benzeri cümleler mizahın esintisini taşıyor okurlara:

“Anılarım can kırıklarıyla dolu.”

“Coğrafya kader değil. Keder!”

“Bizi üze üze emzirdi zaman.”

“Hayat beni, kendi aklımla dövüyor.”

“Rüzgâr kadar acelem var.”

“Bina yaparak yıkıyorlar kentleri.”

“Musalla taşına musallat olmuş değilim.”

“İhtarla imtihan etti beni hayat.”

Biraz felsefi biraz psikolojik ne derseniz deyin, okuru yormayan denemelerde alıntı sözlere de rastlıyoruz. İşte bazıları:

“İnsan kendini en iyi insanda tanır.” Goethe

“Zehri yapan dozudur.” Nietzsche

“İblisin talim ettiği yola minnet eylemem.” Nesimi

“ Ne gelir elimizden, insan olmaktan başka!” Edip Cansever

“Yaşadığımı itiraf ediyorum.” Pablo Neruda

“Gerçek yolculuk geri dönüştür.” Ursula Le Guin

“Şiir ayaklanmış yaşantıdır.” Melih Cevdet Anday

Gelirli, 1987’den bu yana İstanbul Kartal’da yaşamını sürdürüyor. Toplumsal yaşamda kültür ve sanat yaratıcılığıyla ön plana çıkan Kartal, onun sığındığı bir liman. “Bana Bir Hayata Dönüş Operasyonu Gerek” başlıklı yazısında, Kartal’ın kendisini yer çekimi gibi çektiğini belirtiyor.

“İdeolojisiz” sıkılmadan okuyacağınız ilginç bir kitap. Online kitap sitelerinden ve Kartal Hasat Sanat Atölyesi’nden temin edebilirsiniz.