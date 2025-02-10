"Birbirimizin sesiyiz"

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Edirne Saraçlar Caddesi’nde biraraya gelen BirGün okurları da bir kez daha “özgür basın susturulamaz” dedi.

Edirne TMMOB, KESK, Tüm Emeklilerin Sendikası, DİSK Emekli-Sen, CHP il-ilçe yöneticileri, SOL Parti il-ilçe başkanları ve STK temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen basın açıklamasında BirGün gazetesi döviz olarak taşındı. Özgür basın susturulamaz pankartı açılan basın açıklamasını BirGün gazetesi muhabiri Yaren Çolak okudu.

Sözlerine Sabah Gazetesi'nin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaret haberini hatırlatarak başlayan Çolak, ”Yandaş bir gazetenin başsavcı ziyareti, yine aynı yandaş gazetede haber yapılabiliyor da BirGün’de yapılınca ‘suç’ teşkil ediyor. 3 mesai arkadaşım Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir işte böyle bir nedenle gözaltına alındı. 1 gece nezarethanede tutuldu. Bugün AKP iktidarının çok sık başvurduğu ceza yöntemlerinden biri olan haksız hukuksuz gözaltılardan yalnızca biriydi bu” dedi.

"BUGÜN GAZETECİLERİN SESİ OKURLARIYDI"

“Biliyoruz ki bu yaşananlar; en ufak bir sese dahi tahammül edemeyen, tüm muhalefet kesimlerini sindirmek isteyen Saray rejiminin, yargı aracılığıyla kurmak istediği korku ikliminin son örneğidir” diyen Çolak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yolsuzluğu, haksızlığı, hukuksuzluğu korkusuzca yazan meslektaşlarımı işte bu nedenle ‘akıl almaz gerekçelerle’ gözaltına alıyorlar, bu ve benzeri nedenlerle haklarında davalar açıyorlar, BirGün gibi, Halk TV gibi gazeteleri bu yüzden hedef alarak ayakta duramaz hale getirmek istiyorlar. Ancak gözden kaçırdıkları bir konu var. Bugün arkamdaki kalabalık dün Çağlayan adliyesindeydi, Vatan Emniyet’teydi, ülkenin dört bir yanında sokaklardaydı. Hepsi korkusuz ve kararlıydı. Bugün AKP iktidarının sesini kısmak istediği üç meslektaşımın sesi BirGün okurlarıydı. Bugün susturulmak istenen gazetecilerin sesi yine kadınların, işçilerin, emekçilerin ve aydınlık yarınlara inananların sesi BirGün gazetesiydi. Haksız ve hukuksuzca gözaltına alınan gazetecilerin sesi yine korkusuz kalemlerdi. İşte onların tek adamla kurdukları Saray rejiminin karşısında böyle bir kalabalık böyle bir kararlılık var! Biz birbirimizin sesi ve tüm baskılara rağmen mücadele arkadaşlarıyız.”

"BİZ YALNIZ DEĞİLİZ SUÇLU HİÇ DEĞİLİZ"

Çolak, "Bugün size kendimden de bir örnek bir anı anlatmak isterim. Birkaç yıl evvel yine haksız hukuksuz bir şekilde beni gözaltına aldıklarında Yaşar gazetede gece nöbetçisiymiş. O an ona bilgi gelince tabii doğal olarak endişelenmiş. Benim korkacağımdan ya da benim bir suçum olduğunu düşünden değil endişesi ülkenin adalet sistemine olan güvensizliğinden. O gün benim gözaltı haberlerimi Yaşar takip etmiş. Bakın aradan birkaç yıl geçti sıra Yaşar Gökdemir’e geldi Berkant Gültekin’e, Uğur Koç’a, Sarya Toprak’a, İsmail Arı’ya ve nice korkusuz gazeteciye. O gün Yaşar benim sesim oldu bakın bugün burada ben Yaşar’ın. İstedikleri gibi haksız hukuksuz müdahale etsinler. Biz yalnız değiliz suçlu hiç değiliz. Özgür basın susturulamaz" sözlerine yer verdi.