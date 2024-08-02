Birçok fakültede profesör sayısı yetersiz: ‘Diş işleri’ alarmda

Üniversite eğitiminin sorunları tartışılırken diş hekimliği fakültelerinde yeterli akademik kadro olmadığı ortaya çıktı. ÖSYM verilerine göre profesör sayısı 92 fakültenin 6’sında sıfır, 19’unda ise sadece bir.

Eğitimi oldukça tartışılan üniversitelerin içinde bulunduğu durum ÖSYM’nin verileriyle bir kez daha açığa çıktı. YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre 92 diş hekimliği fakültesinin 6’sında bir tane bile profesör bulunmuyor. 19’unda ise profesör sayısı sadece bir. Profesör olmayan fakültelerin dekanlığını ise başka fakültelerden görevlendirilen akademisyenler yapıyor.

Türk Diş Hekimleri Birliği’nin geçen aylarda hazırladığı rapora göre fakültelerdeki profesörlerin yüzde 67’si 18 üniversitede yer alıyor. Geriye kalan yüzde 33 ise 74 üniversitede görev yapıyor. ÖSYM verileri de bunu doğrular nitelikte. Bazı üniversitelerin diş hekimliği fakültelerinde 50’yi aşkın profesör bulunurken bazılarında hiç yok. 65’i devlet 27’si vakıf üniversitesine bağlı olmak üzere tercih yapılabilen 92 diş hekimliği fakültesinin 25’inde ya profesör yok ya da sadece bir profesör var.

Batman, Bingöl, Karabük, Nevşehir Hacı Bektaş, Niğde Ömer Halisdemir ve Van Yüzüncü Yıl üniversitelerinde diş hekimliği fakültelerinde profesör sayısı sıfır. Aksaray, Alanya Alaaddin Keykubat, Erzincan Binali Yıldırım, Harran, Karamanoğlu Mehmet Bey, Yozgat Bozok ve Ankara Medipol üniversitelerinin de aralarında olduğu 19 üniversitede ise bu sayı sadece 1.

VEKALETEN DEKANLIK

Bu durum fakültelerde dekanların da başka bölümlerden vekaleten atanmasına neden oluyor. Bu üniversiteler ve dekanlarının alanları şöyle:

• Batman Üniversitesi: İdris Demir, İktisadi ve İdari Bilimler

• Bingöl Üniversitesi: Erdal Çelik, Metalurji Mühendisliği

• Karabük Üniversitesi: Tahir Kahraman, Tıp

• Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi: Bayram Deviren, Fizik

• Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi: Hasan Uslu Kimya Mühendisliği:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi: Cemil Göya, Tıp

HALK SAĞLIĞINA TEHDİT

Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Tarık İşmen, bu durumun hem sağlığı hem de geleceği tehdit ettiğini açıkladı. İşmen şunları söyledi: “Akademik kadrolarının dağılımında bir dengesizlik var. Bu kadroların bir bölümü de idari görevlerde bulunuyor. Bazı sınıflara başka şehirlerden akademisyenler gelmek zorunda kalıyor. Sonuç olarak adına şu anda ‘öğretim görevlisi’ denilen kişiler henüz kendileri bile öğrenci olmalarına rağmen derslere giriyor. Asistanların deneyimli hocalarından öğrenmeleri lazım. Ancak şu anda yeterliliği sorgulanabilir kişiler derslere giriyor. Her yere fakülte açılmasının sonucu bu. 3-5 diş çekerek, 2 dolgu yaparak öğrenciler mezun oluyor. Birçoğu sadece model üzerinden işlemler yaparak mezun oluyor. Asistanı eğitecek kadrolar lazım. Bu koşullarda mezun vermek zorunda kalmamız nedeniyle hem halk sağlığı hem de geleceğimiz tehdit altında.”

Dr. Tarık İşmen

Türk Dişhekimleri Birliği Başkanı

İŞSİZ DİŞ HEKİMİ OLACAK

Buna rağmen YÖK’ün hala kontenjan artırdığına dikkat çeken İşmen şöyle devam etti: “Sağlık Bakanlığı da biz de en fazla 1800-2 bin arasında kontenjan verilmesini istiyoruz. Fakat YÖK azaltmak yerine artırıyor. 2030 yılında 130 bini aşkın diş hekimi olacak. Ülkenin ihtiyacı da 60 bin diş hekimi. Bu da Brezilya’da olduğu gibi işsiz diş hekimi sorunumuz olacağı anlamına geliyor.”