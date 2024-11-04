Birçok ilden “Limanlar siyonist sermayeye kapatılsın” çağrısı

Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'deki soykırımı sürerken, ticaret yasağı kararına rağmen İsrailli lojistik şirketi ZIM'in gemilerinin ve tırlarının Türkiye limanlarında faaliyetlerine devam etmesine tepkiler büyüyor. Dün de "Limanlar siyonist sermayeye kapatılsın" diyerek Türkiye'nin dört bir yanında bir araya gelen yurttaşlar, İsrail ile ticareti protesto etti.

İstanbul'da Sirkeci Büyük Postane önünden Eminönü Meydanı'na Filistin bayrakları ve "Siyonistlerle ticareti durdurun", "Vanaları kapatın", "Siyonist sermaye ZIM, Türkiye'den defol" dövizleriyle yürüyüş düzenlendi. Gazze Dayanışma Platformu ise Sarıyer’de bulunan ABD Konsolosluğu’na yürüyüş düzenledi.