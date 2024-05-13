Birçok ili sağanak vurdu: Yollar göle döndü, çatılar uçtu

Adana ve Hatay'da şiddetli yağış sonrası su baskınları yaşandı. Adana'da çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Hatay'da ise yollar adeta göle döndü. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bazı bölgelerde bugün eğitim yapılmayacağını duyurdu. Erzurum'da ise hortum evlerin çatıları uçurdu.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan şiddetli yağış ve fırtına neredeyse tüm yurdu etkisi altına alırken, Adana, Hatay ve Erzurum'da su baskınları yaşandı.

Çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı, yollar göle döndü.

Hatay'ın iki ilçesinde eğitime ara verildi.

HATAY

Hatay'ın Antakya ve Defne ilçelerinde dereler taştı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yolda mahsur kalan bir araç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte etkili olan sağanak nedeniyle tüm ekiplerin sahada ve görevleri başında olduğunu, belirli bölgelerde de okullara ara verileceğini açıkladı.

İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Masatlı, kentte son 24 saatte yapılan 167 ihbardan 157'sinin su baskını olduğunu kaydetti.

Masatlı, kentteki yağış skalasının kuvvetli yağış miktarına ulaştığını aktardı.

İlgili kurumlarla okullar konusunda gerekli toplantıların yapıldığını söyleyen Masatlı, "Sadece Antakya'da belirli bölgelerde, okul müdürlerimizin de değerlendirmesini alarak yarın okullara ara vereceğiz. Bu genel bir durum değildir, sadece kısmi olarak başta Antakya'nın dağ bandını kapsamaktadır. Buralarda okullara bir gün ara vereceğiz." şeklinde konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi.

Kentin altyapısının depremlerde hasar aldığını kaydeden Öntürk, "Ortaya çıkan alt yapı eksikliğinin farkındayız. Hemşerilerimizden bu konuda biraz sabır rica ediyoruz. Önceliğimiz şehrimizin alt yapısını güçlendirmek. İlk iş olarak da bunları hızlı bir şekilde başlatacağız ve alt yapıyı çok iyi bir profile getirmenin gayretinde olacağız." diye konuştu.

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Valiliğin yazılı açıklamasında, Vali Mustafa Masatlı başkanlığında kriz masası oluşturularak, İl AFAD Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla toplantı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "İlimizde etkili olan şiddetli yağış sonrasında gelen ihbarlara yönelik yapılan müdahaleler ile ortaya çıkan olumsuzlukların bertaraf edilmesi için Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında başta AFAD olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ait toplam 315 araç ve 666 personel ile çok yönlü devam eden çalışmalar ele alınıp değerlendirildi." ifadesi kullanıldı.

ADANA

Adana'da aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı, bazı ağaçlar devrildi.

Sağanak nedeniyle merkez Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.

İtfaiye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde rögar kapaklarını açarak suyu tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekiplerinin yollardaki suyun tahliyesi için çalışmalarının devam ettiği kentte yağış aralıklarla devam ediyor.

ERZURUM

Erzurum'da hortum nedeniyle birçok ev ile tadilat aşamasındaki bir okulun çatısı uçtu, enerji iletim hattı zarar gördü.

Aziziye ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde çıkan hortum, birçok yapının çatılarının uçmasına neden oldu.

Fotoğraf: Sosyal Medya

Hortumun etkisiyle çatılardan kopan çok sayıda sac, yol kenarlarındaki otomobillerin üzerine düşerek hasar oluşturdu. Yüksek gerilim hattının kopması nedeniyle mahallenin bazı bölümlerinde elektrik kesintisi yaşandı.

Çok sayıda evin yanı sıra ahır ve tadilattaki bir okulun çatısı ile ağaçlara zarar veren hortumun ardından bölgeye gelen ekipler, enerji iletim hattındaki arızayı gidermek için çalışmalara başladı.

Hortum anı ve çatılardan kopan sac parçalarının uçuşması, cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Söğütlü Mahallesi'ndeki hortum neticesinde herhangi bir can kaybı yok. İlk belirlemelere göre 7 ev, 1 okul, 3 sera, 3 araç ve arıcılık yapanların peteklerinde hasar meydana geldi. Pasinler ilçesine bağlı Gölciğez ve Kevenlik mahallelerinde de hortum meydana geldi. Can kaybı yok fakat evlerde ve ahırlarda maddi hasar meydana geldi. Mahallelerdeki durum hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü bilgilendirilmiştir."