Birçok kentte barış çağrısı

Politika Servisi

Ankara’da Tusaş’a yönelik saldırının ardından TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye kentlerine dönük saldırıları birçok kentte protesto edildi. Diyarbakır’da düzenlenen eylemde konuşan DEM Parti İl Eşbaşkanı Abbas Şahin son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 27 kişinin yaşamını yitirdiğine işaret etti. "İç barış" söylemlerinin dile getirildiği bir dönemde katliamların yaşandığına dikkati çeken Şahin, “İktidara sesleniyoruz. Bu toprakların savaş alanına çevrilmesine asla sessiz kalmayacağız. Savaş suçu kapsamındaki saldırıları sonlandırmaya çağırıyoruz. Sınırın ötesinde barışı örgütlemeye çağırıyoruz” diye konuştu.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya ise, "Bugün toplumun yüzde 80’i yoksullukla mücadele ediyor, kamusal alanlar çetelerin eline geçmiş durumda, kadınlar katlediliyor, çocuklar istismar ediliyor. Barışı içeride ve dışarıda sağlamanın zamanıdır. Bunun zeminini sağlayacak adımlar atılmalıdır. Türkiye bu saldırılarla uluslararası hukuka aykırı davranarak savaş suçu işlemiştir. Bütün demokratik örgütlere bunun karşısında durma çağrısı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

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EYLEMLERİN GERÇEKLEŞTİĞİ BAZI KENTLER

• ADANA

DEM Parti Adana İl Örgütü'nün İnönü Parkı'nda yapmak istediği açıklamayı polis engelledi. Bunun üzerine parti binası önünde açıklama yapıldı. DEM Parti İl Eşbaşkanı Seyfettin Aydemir, "İç barışa giden yol, sınır ötesindeki Kürtleri ve yaşam alanlarını bombalayarak sağlanamaz" dedi.

• URFA

Saldırıların protesto edildiği bir başka kent Urfa oldu. DEM Parti binası önündeki açıklamaya milletvekili Ferit Şenyaşar’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı. DEM Partili Şenyaşar, "Sivil yerleşim yerleri ayrım gözetilmeksizin bombalandı. SİHA’larla yapılan saldırılarda kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere sivil halk katledildi" dedi.

• MARDİN

DEM Parti İl binası önünde yapılan açıklamada DEM Parti Mardin İl Eşbaşkanı Necla Acıbuca uluslararası hukukun yok sayıldığını belirtti. Acıbuca, “Türkiye halklarına ve tüm demokratik kamuoyunu iktidara dur demeye ve sınırın içinde, ötesinde barış mücadelesini örgütlemeye çağırıyoruz” dedi.