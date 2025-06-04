Birecik’te otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletli belediye personeli hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik’te meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Birecik Belediyesi personeli Müslüm Demir yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Demir, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Demir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.