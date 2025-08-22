Bireysel kredi borcu arttı

Ekonomi Servisi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 15 Ağustos haftasında bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 20 trilyon 290 milyar TL’ye yükseldi.

Yılbaşından bu yana kredi büyüklüğünde yaklaşık 4,3 trilyon TL artış gerçekleşti. Tüketici kredileri ise 2 trilyon 446 milyar TL ile bir önceki haftaya göre 8 milyar TL gerilerken, yıl başına göre 324 milyar TL’lik artış dikkat çekti.

Bireysel kredi kartı borçları ise 2 trilyon 357 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. BDDK verilerine göre 15 Ağustos haftasında takipteki bireysel kredi kartı borçları 99,8 milyar TL oldu. Bir önceki haftaya göre göre daralan takipteki borçlar, toplam borç hacmindeki düşüş nedeniyle kredi kartı borçları içindeki ağırlığını artırmış oldu. Takibe düşen tüketici kredilerinde 200 milyon TL düzeyinde bir artış yaşanırken en büyük alt kalem 94,1 milyar TL ile ihtiyaç kredilerinde oldu.