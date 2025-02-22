Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bireysel sulama sistemleri destekleri hakkında karar: Üst limit yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 10 milyon liraya yükseltildi. Üst limit 3 milyon liraydı.

Güncel
  • 22.02.2025 10:49
  • Giriş: 22.02.2025 10:49
  • Güncelleme: 22.02.2025 10:53
Kaynak: AA
Bireysel sulama sistemleri destekleri hakkında karar: Üst limit yükseltildi
Fotoğraf: AA

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, hibeye esas proje üst limiti 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

BirGün'e Abone Ol