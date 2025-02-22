Bireysel sulama sistemleri destekleri hakkında karar: Üst limit yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 10 milyon liraya yükseltildi. Üst limit 3 milyon liraydı.
Kaynak: AA
Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, hibeye esas proje üst limiti 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.