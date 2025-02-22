Bireysel sulama sistemleri destekleri hakkında karar: Üst limit yükseltildi

Bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi kapsamında, hibeye esas proje üst limiti 3 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuya ilişkin tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.