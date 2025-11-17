Bireyselden kolektife

Tuğçe ÇELİK

BOR Sanat ve EXIT iş birliğinde hayata geçirilen Konuk Sanatçı Programı’nın üretimleri, “MAYA” başlıklı sergiyle Mardin’de 16 Ocak’a kadar sanatseverleri ağırlayacak. Program, dört dönem boyunca kente yerleşen sanatçıların ortak üretimlerini bir araya getiriyor. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün’ün küratörlüğündeki sergi, sanatçıların birbirleriyle ve Mardin’in çok katmanlı dokusuyla kurdukları diyaloğu görünür kılarken, birlikte üretim süreçlerinde ortaya çıkan özün dönüşümünü öne çıkarıyor.

Serginin amacını “İzleyicinin sürecin izlerini hissetmesini isterim. Her işin arkasında bir zaman, temas ve paylaşıma dayalı hikâye var. En çok da birlikte üretmenin hâlâ mümkün olduğunu hissetmesini isterim. Her şeyin hızla tüketildiği bir dönemde, bazı şeylerin olgunlaşması, dönüşmesi ve paylaşılması hâlâ mümkün” diye tarif eden Sülün ile sanatsal üretimde dayanışmayı öne çıkaran ‘MAYA’yı konuştuk.

Sülün, serginin merkezinde yer alan ‘öz/cevher’ kavramının üretim sürecini belirleyen temel güç olduğunu anlatıyor. Sülün bunu şöyle açıklıyor: “Benim için ‘öz’ ya da ‘cevher’, sanatçının üretiminde taşıdığı en saf, en kişisel alanı temsil ediyor. Bu öz, başka bir özle temas ettiğinde bir başka sanatçının düşünme biçimiyle, pratiğiyle ya da bakışıyla karşılaştığında bir dönüşüm geçiriyor. Bu süreçte hiçbir şey sabit kalmıyor. Dönüşüm, kimi zaman bir malzemenin el değiştirmesiyle, kimi zaman bir fikrin başka bir zihinle karşılaşması ile ortaya çıkar. Sergi, bu karşılaşmaların, birbirine karışan özlerin görünür olduğu bir alan. Çalışmalar, bu dönüşümün izlerini taşıyor; yan yana gelen üretim pratikleri hem bireysel hem de ortak bir hikâyenin sonuçları olma özelliğinde.”

Projede farklı kuşaklardan sanatçıların bir araya gelmesinin zengin bir üretim alanı açtığını söyleyen Sülün, “Beni besleyen en önemli şey, bu birlikteliklerin öngörülemeyen sonuçlar üretmesiydi. Her dönem kendi dilini buldu, ritmini oluşturdu. Özellikle farklı kuşaklardan sanatçıların bir arada iken yaşadıkları iletişim, diyalog oldukça etkileyici idi. Bu diyaloglar, sadece sanat üretimini değil, deneyime ve hayata dair paylaşımları da beraberinde getirdi” diyor.

Mardin’in çok kültürlü yapısı da programın doğal bir parçasına dönüşmüş. Kentin sanatçılara hem araştırma alanı hem de üretimsel bir zemin sunduğuna dikkat çeken Sülün şunları ekliyor: “Her kentin sahip olduğu kültürel bir derinlik ve tarih mevcut. Dolayısıyla sanatçılar öncelikle kenti keşfetme sürecini deneyimlediler. Mardin’in tarihi alanlarını, kent kültürünü içeren keşif gezilerini ve araştırmalarını kendi deneyim sohbetlerine eklediler. Örneğin; Ceren Solmaz ve Serhat Kiraz şehrin su sorununu ve su kültürünü ele aldı, Fulya Çetin ve Sidar Alışık kentin coğrafyasını ve mimarisini ürettikleri eserlerde yeniden düşündürdü.”

Sülün, programın önümüzdeki dönem yeni buluşmalar ve dijital sanat pratikleriyle genişleyeceğini belirtti. Ayrıca ocak ayında başlayacak etkinliklerin, hem katılımı artırmayı hem de farklı üretim mecralarını Mardin’de görünür kılmayı hedeflediğini söyledi.

Ebru Nalan Sülün

∗∗∗

HİYERARŞİ DEĞİL EŞİTLİK VAR

Sülün’e göre program, lonca geleneğini günümüzün sanat ortamına uyarlayan bir yaklaşımı benimsiyor. Bu yaklaşım, hiyerarşiyi değil karşılıklı üretim akışını öne çıkarıyor. Sülün programın bu özelliğini şöyle değerlendiriyor: “Lonca sistemleri, ustalığın ve emeğin bilgeliğini kuşaktan kuşağa aktaran yapılardı. Bu modeli çağdaş sanat bağlamında hiyerarşiden uzak, daha yatay bir ilişki biçimiyle yeniden düşündük. Burada bir ‘öğreten’ ve ‘öğrenen’ değil, birbirinden beslenen iki üretici var. Deneyim, iki yönlü bir akış hâlinde. Çağdaş sanatın en önemli açmazlarından biri olan bireysellik, bu tür projelerde yerini paylaşıma ve ortak akla bırakabiliyor. Dolayısıyla ‘MAYA’, lonca geleneğini bugünün dilinde yeniden mayalayan bir yaklaşım olarak görülebilir.”