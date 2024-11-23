BirGün çalışanına silahlı taciz: Maganda bırakıldı, arkadaşımız karakoldan zor çıktı!

BirGün çalışanı Ahmet Can Sarıkaya, dün gece İstanbul’da geç saatlere kadar “Dombra” ve “Mehter Marşı” çalarak komşularını rahatsız eden bir şahsın silahlı tacizine maruz kaldı.

Şahıs, gazetemiz çalışanı Sarıkaya'nın yüksek sesli müzik nedeniyle yaptığı uyarının ardından pencereye çıkarak iki el ateş etti.

Olay yerine gelen polis, tarafları karakola götürdü. Silahına el konulan şahıs, bir süre sonra serbest bırakıldı.

Ahmet Can Sarıkaya ise 1 Mayıs dosyası gerekçe gösterilerek sabaha kadar karakolda bekletildi.

POLİSİN SORUSU: "KURŞUN SANA GELMEMİŞ NİYE ŞİKÂYETÇİ OLUYORSUN?"

Bu sırada polisler, Sarıkaya'ya "Kurşun sana gelmemiş ki niye şikâyetçi oluyorsun” diyerek yaşananlarla dalga geçen sorular yöneltti.

Gazetemiz çalışanı Ahmet Can Sarıkaya, pazartesi günü Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne giderek ifade verecek.

"ŞİKÂYETTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞTILAR"

Çalışma arkadaşımız Ahmet Can Sarıkaya, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Saat 11 ile 12 arasında çok yüksek sesle müzik dinlediği için altta oturan komşuyu uyarmaya indim. Saatin geç olduğunu, sabah işe gideceğimizi söyleyince gayet normal şekilde ‘Pardon kusura bakmayın’ dedi. Ben de 'Sorun değil iyi akşamlar' diyerek eve geri çıktım. Eve girdikten sonra alt komşu havaya iki el silah sıktı. 155’i aradıktan yaklaşık 20 dakika sonra polis geldi ve ilk etapta ‘Silahı sana mı sıktı? Nereden biliyorsun silah olduğunu? Net bir şekilde gördün mü silah olduğunu?' gibi sorular sorarak şikâyetten vazgeçirmeye çalıştılar. Ben diretince ‘Açık bir tehdit bu yaptığı, şikâyetçiyim’ cevabını verdikten sonra amirleri ile uzaklaşıp 5 dakika boyunca konuştuktan sonra 'Bir bakalım' dediler.

Beni Doğancılar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi Amirliği’ne götürüp ön şikâyetimi dinlediler. Karakol komiseri ön ifade dinlemesinde ‘Fiziksel bir şey var mı? Silahı sana mı sıktı? Nasıl bir silahtı? Net silahı görmediysen nereden biliyorsun silah olduğunu? Eve herhangi bir zarar verdi mi?' şeklinde sorular yöneltti. Ben de 'Hayır havaya iki el ateş etti eve zarar vermedi' deyince 'Neden şikâyetçi oluyorsun o zaman' dedi. Ben de 'Açık bir tehdit bu sonrasında ne yapacağı belli olmayan birisi' dedikten sonra ayrı odaya ayıp silah sıkan şahsın ifadesini almaya geçtiler. Daha sonra amir tekrar odasına çağırdı bana yakaladıkları silahı göstererek 'Bak aldık silahı daha şikâyetçi misin zaten sana sıktığı bile belli değil belki üçüncü kata ya da başkasına yaptı ne biliyorsun' diyerek şikâyetten vazgeçirme çabasına girdi.

Ben de 'Birisinin konuştuktan sonra havaya silah sıkması bana değil kime olabilir? Bu silah bulundurması ya da evin içinden ateş etmesi normal bir şey mi' diyerek soru sorunca 'Suç işlemiş silahı aldık ama' dedi. Sonra bahçede beklememi istediler. O sırada saat tam 02.20‘de silah sıkan şahsın elini kolunu sallayarak çıktığını gördüm. Ben karakolda 30 dakika daha bekledikten sonra siyah bir araç karakola girdi ve Vatan Emniyet'ten geldiklerini, 1 Mayıs Saraçhane olaylarıyla ilgili ifademin alınması gerektiğini söylediler. Bir süre daha telefon görüşmeleri yaptıktan sonra Tebliğ Ve Tebellüğ Belgesi verip 7 gün içinde Vatan Emniyete gidip ifade vermezsem hakkımda yakalama kararı çıkacağını söylediler. Gerekli evrakları doldurduktan sonra saat 04.00 sularında karakoldan çıkış yaptım."