BirGün çalışanları gözaltında: Basın meslek örgütleri, sendikalar ve okurlarımız bir araya gelecek!

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

BirGün yöneticileri Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Koç, Gültekin ve Gökdemir'e "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlaması yöneltiliyor.

Gözaltılara tepki gösteren basın meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve BirGün okurları bugün saat 15.00'te Şişhane Meydanı'nda bir araya gelecek. Buluşmada, hukuksuz gözaltılara karşı açıklama yapılacak.

TGS: MESLEKTAŞLARIMIZI GÖZALTINA ALDIRMAKLA BİZİ YILDIRAMAYACAKSINIZ

Buluşmaya ilişkin Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) yapılan açıklamada, "Soruşturma dahi açılmaması gereken bir haberden dolayı gece yarısı meslektaşlarımızı gözaltına aldırmakla bizi yıldıramayacaksınız" denildi.

TGS'nin X hesabından yapılan açıkamada, şu ifadelere yer verildi:

"@BirGun_Gazetesi Yayın Koordinatörleri üyelerimiz #UğurKoç ve #BerkantGültekin ile Sorumlu Müdürü #YaşarGökdemir gözaltına alındı. Gerekçe, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı #AkınGürlek'e ziyaretini haberleştirmek. Soruşturma dahi açılmaması gereken bir haberden dolayı gece yarısı meslektaşlarımızı gözaltına aldırmakla bizi yıldıramayacaksınız. Basın açıklamasında gözaltındaki üye ve meslektaşlarımız için buluşuyoruz. Gözaltılar serbest bırakılsın!"

DİSK BASIN İŞ'TEN ÇAĞRI

DİSK Basın İş, X hesabından yaptığı paylaşımda Şişhane'deki buluşmaya çağrı yaptı.

Paylaşımda, "BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile üyemiz, http://birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek dün gece saatlerinde gözaltına alındı. Meslektaşlarımızın hedef gösterilerek gözaltına alınmasına karşı bugün basın açıklamasında bir araya geliyoruz" denildi.

BirGün gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile üyemiz, https://t.co/6awTG6kqlG Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah muhabirinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret etmesine ilişkin haber gerekçe gösterilerek dün gece… pic.twitter.com/3SP0BGV2xW — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) February 9, 2025

SOL PARTİ: ÖZGÜR BASIN SUSTURULAMAZ!

Buluşmaya çağrı yapan SOL Parti de "BirGün’e, arkadaşlarımıza, basın özgürlüğüne sahip çıkıyoruz" dedi.

BirGün’e, arkadaşlarımıza, basın özgürlüğüne sahip çıkıyoruz!

Buluşmaya kitlesel katılım çağrısı yapan SOL Parti, "Özgür Basın Susturulamaz! BirGün Susturulamaz!" açıklamasında bulundu. Açıklamada, "BirGün’e, arkadaşlarımıza, basın özgürlüğüne sahip çıkıyoruz! BirGün’ün ve gazeteci meslek örgütlerinin çağrısı ile bugün saat 15.00’da Şişhane Meydanı’nda basın açıklaması gerçekleştirilecektir. Eyleme tüm gücümüzle kitlesel katılım gösteriyoruz. Özgür Basın Susturulamaz! BirGün Susturulamaz!" denildi.

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BİRGÜN OKUR İNİSİYATİFİ ANKARA, UŞAK İZMİR'E ÇAĞRI YAPTI

BirGün Okur İnisiyatifi de gözaltılara tepki için bugün Ankara, İzmir ve Uşak'ta bir araya gelecek.

İzmir'de saat 18.00'de İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanacak BirGün okurları, Ankara'da da saat 16.00'da Sakarya Caddesi'nde bir araya gelecek.

Uşak'taki dayanışma buluşması saat 15.30'da Tiritoğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek.

ÇGD ANKARA ŞUBESİ: BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Ankara'daki buluşmaya çağrı yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi'nin X hesabından yaptığı açıklamada, "BirGün Gazetesi’nden üç meslektaşımız gazetecilik yaptıkları için gözaltında! Halkın haber alması için mesleğimizi yapmaya devam edecek, baskılara boyun eğmeyeceğiz! Bugün saat 16.00’da bir kez daha “Gazetecilik suç değildir” demek için Sakarya Caddesi’nde olacağız" denildi.