BirGün çalışanları gözaltında: Basın meslek örgütleri, sendikalar ve okurlarımız Çağlayan'da bir araya gelecek!

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

BirGün yöneticileri Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretinin haberini haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Söz konusu ziyaret Sabah gazetesi tarafından haberleştirilmişti. Koç, Gültekin ve Gökdemir'e "Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlaması yöneltiliyor.

ÇAĞLAYAN'A ÇAĞRI

Gözaltılara tepki gösteren basın meslek örgütleri, sendikalar, siyasi parti temsilcileri ve BirGün okurları bugün saat 15.00'te Şişhane Meydanı'na çağrı yaptı. Çalışma arkadaşlarımızın adliyeye sevk edilmesiyle birlikte buluşma yeri Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi olarak yeniden belirlendi.

SOL PARTİ: BU HALK SİZE TESLİM OLMAZ!

Çağlayan'daki buluşmaya çağrı yapan SOL Parti, "Basın özgürlüğüne, BirGün’e ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz" açıklamasında bulundu.

SOL Parti'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Basın özgürlüğüne, BirGün’e ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz! Basın meslek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve BirGün okurları ile birlikte bugün saat 15.00’da Çağlayan Adliyesi önünde olacağız. Bu halk size teslim olmaz!" denildi.

Basın özgürlüğüne, BirGün’e ve arkadaşlarımıza sahip çıkıyoruz!



Basın meslek örgütleri, sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve BirGün okurları ile birlikte bugün saat 15.00’da Çağlayan Adliyesi önünde olacağız.



Bu halk size teslim olmaz! pic.twitter.com/0p6rEm6nGc — SOL Parti İstanbul (@solpartistanbul) February 9, 2025

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BİRGÜN OKUR İNİSİYATİFİ BURSA, ANKARA, UŞAK İZMİR'E ÇAĞRI YAPTI

BirGün Okur İnisiyatifi de gözaltılara tepki için bugün Ankara, İzmir, Bursa ve Uşak'ta bir araya gelecek.

İzmir'de saat 18.00'de İzmir Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanacak BirGün okurları, Ankara'da da saat 16.00'da Sakarya Caddesi'nde bir araya gelecek.

Uşak'taki dayanışma buluşması saat 15.30'da Tiritoğlu Parkı'nda gerçekleştirilecek. Okurlar Bursa'da ise 17.30'da Fomara Meydanı'nda buluşacak.

ÇGD ANKARA ŞUBESİ: BASKILARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ

Ankara'daki buluşmaya çağrı yapan Çağdaş Gazeteciler Derneği Ankara Şubesi'nin X hesabından yaptığı açıklamada, "BirGün Gazetesi’nden üç meslektaşımız gazetecilik yaptıkları için gözaltında! Halkın haber alması için mesleğimizi yapmaya devam edecek, baskılara boyun eğmeyeceğiz! Bugün saat 16.00’da bir kez daha “Gazetecilik suç değildir” demek için Sakarya Caddesi’nde olacağız" denildi.

BirGün Gazetesi’nden üç meslektaşımız gazetecilik yaptıkları için gözaltında!



Halkın haber alması için mesleğimizi yapmaya devam edecek, baskılara boyun eğmeyeceğiz!



Bugün saat 16.00’da bir kez daha “Gazetecilik suç değildir” demek için Sakarya Caddesi’nde olacağız. pic.twitter.com/5fpeZXUBZT — ÇGD Ankara Şubesi (@cgdankara) February 9, 2025

SOL PARTİ ESKİŞEHİR’DE SOKAĞA ÇIKACAK

SOL Parti Eskişehir İl Örgütü de basın özgürlüğüne sahip çıkmak için bugün saat 17.30'da Kanatlı AVM önünde toplanma çağrısı yaptı.

Eskişehir İl Örgütü'nün X hesabından yapılan paylaşımda, "BirGün’e, arkadaşlarımıza, basın özgürlüğüne sahip çıkıyoruz. Eskişehir’de bugün 17.30’da Kanatlı AVM önünde buluşuyoruz. BirGün halktır, susturulamaz!" denildi.