BirGün çalışanları gözaltında: TBMM gündemine taşındı

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınmasına yönelik tepkiler devam ederken, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşıdı.

Tanrıkulu çalışma arkadaşlarımızın gözaltına alınmasına ilişkin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi verdi.

Tanrıkulu, soru önergesinde şu ifadeleri kullandı:

"BirGün Gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in makam odasında yaptığı ziyaretle ilgili haber nedeniyle gözaltına alınmıştır. Bu durum basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından ciddi endişelere yol açmaktadır."

Sezgin Tanrıkulu, Bakan Tunç'un yanıtlaması istemiyle şu soruları sıraladı:

"Söz konusu gazeteciler hangi gerekçeyle ve hangi hukuki dayanağa göre gözaltına alınmıştır?

Bir başka gazete aynı haberi yapmasına rağmen herhangi bir işlem yapılmamış olmasının gerekçesi nedir?

Gazetecilerin gözaltına alınmasının, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkı açısından doğurduğu sakıncalar değerlendirilmiş midir?

Hükümetiniz, basın mensuplarının görevlerini özgürce yapabilmesi için ne tür önlemler almayı planlamaktadır?

Türkiye’de basın mensuplarına yönelik gözaltı ve soruşturmaların sayısı nedir?

Bu tür işlemler son 5 yılda nasıl bir artış göstermiştir?"