BirGün çalışanları gözaltında: "TMK 6. maddesi özel hükme dönüşmüş durumda!"

birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir dün gece gözaltına alındı.

"Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Gösterme" suçlamasıyla gözaltına alınan Koç, Gültekin ve Gökdemir ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne götürüldüler. Çalışma arkadaşlarımızın ifadelerinin alınması bekleniyor.

TEPKİLER SÜRÜYOR!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, gözaltılara tepki göstererek, şu paylaşımda bulundu:

"Sabah Gazetesi’nde yayınlanan bir haberi yayınladıkları için BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınma rezaleti, hukukun değil kötücül bir aklın ürünüdür. Amaç muhalif sesleri yargı sopasıyla susturmak, gerçekleri yazan gazetecilere gözdağı vermektir. BirGün gazetesi yalnız değildir!"

Sabah Gazetesi’nde yayınlanan bir haberi yayınladıkları için BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınma rezaleti, hukukun değil kötücül bir aklın ürünüdür.



Amaç muhalif sesleri yargı sopasıyla susturmak,… pic.twitter.com/okagLHu9dk — Burhanettin Bulut (@eczburhan) February 9, 2025

"İZAH EDİLEMEYECEK BU UYGULAMALARA DERHAL SON VERİN"

X hesabından paylaşım yaparak tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, "AKP iktidarının bağımsız ve özgür haberciliğe olan tahammülsüzlüğü yeni bir eşiğe gelmiştir. BirGün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in, Sabah gazetesinin zaten yayınladığı bir haber nedeniyle gözaltına alınmaları kabul edilemez. Ne hukuk ne de akıl ve mantıkla izah edilemeyecek bu uygulamalara derhal son verin. BirGün gazetesi yalnız değildir" dedi.

AKP iktidarının bağımsız ve özgür haberciliğe olan tahammülsüzlüğü yeni bir eşiğe gelmiştir.



Birgün Gazetesi Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile https://t.co/XLQwxV5J89 Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in, Sabah

gazetesinin zaten yayınladığı bir haber nedeniyle… pic.twitter.com/qrfmrH8On9 — Özgür KARABAT (@OzgurKarabatCHP) February 9, 2025

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise paylaşımında, "Haber peşindeki gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir savcı peşindeki “gazeteciyi” haberleştirdikleri için gözaltına alındıkları esnada; Gizli soruşturmalar ve iddianameler muhatabına ulaşmadan yandaş basına nasıl 'sızıyor' sorusu güncelliğini koruyordu" ifadelerini kullandı.

Haber peşindeki gazeteciler Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir savcı peşindeki “gazeteciyi” haberleştirdikleri için gözaltına alındıkları esnada;

Gizli soruşturmalar ve iddianameler muhatabına ulaşmadan yandaş basına nasıl “sızıyor” sorusu güncelliğini koruyordu.. pic.twitter.com/Ems8K6zxX8 — Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) February 8, 2025

CHP'Lİ BAKAN: TMK 6. MADDESİ ÖZEL HÜKME DÖNÜŞTÜ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, gözaltılara "Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesi adeta İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için özel bir hükme dönüştü" sözleriyle tepki gösterdi.

Yapılan her eleştirinin "tez boynu vurula" diyen bir kadı hükmüne ya da "şeyhülislam fetvası var" anlayışına dönüşmüş durumda olduğunu kaydeden Bakan, "Sabah Gazetesi’nin bir yetkilisi, Başsavcı’yı makamında ziyaret ediyor. Ziyareti hem kendisi hem de bağlı olduğu gazete haberleştirince sorun olmuyor, ama BirGün Gazetesi aynı görüşmeyi haber yapınca Başsavcı hedef gösterilmiş oluyor" dedi.

Terörle Mücadele Kanunu’nun 6. maddesi adeta İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek için özel bir hükme dönüştü.



Her kim Akın Gürlek’i eleştirirse, terörle mücadelede görev almış kişilerin kimlik ve görevlerini ifşa etmiş sayılıyor! Bu durum, “Tez boynu vurula” diyen bir… — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) February 9, 2025

"BİRGÜN GAZETESİ ÇALIŞANLARI SİZİN BASKILARINIZA BOYUN EĞMEZ"

CHP aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, "İktidarın gazetecilere alerjisi yeni bir boyuta ulaşmıştır. Birgün Gazetesi’nden üç gazeteci, iktidara yakın bir medya grubunun paylaştığı haberi Birgün’ün internet sitesinde yayınladıkları için gözaltında tutuluyor. AKP iktidarı, toplumsal muhalefeti baskı altına almak, gazetecileri susturmak için yargıyı her seferinde araç olarak kullanıyor. Hukuk ile izah edilemeyecek uygulamalar peşi sıra alınıyor. Bir mücadelenin parçası olan Birgün Gazetesi çalışanları sizin baskılarınıza boyun eğmez. Birgün Gazetesi ve habercilerinin yanındayız" diyerek tepki gösterdi.

"HUKUKSUZ GÖZALTILARI YAPANLAR, YARIN HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERMEK ZORUNDA KALABİLİR"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, ise paylaşımında, "Ülkede hukuk, adalet düzeni iyice saçmalamaya başladı. Birgün Gazetesi yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alınmış. Gazetecileri haber yaptıkları için gözaltına almak ve tutuklamak ne demektir? Çok açık söyleyeyim; bunu yapanlar ve yaptıranlar suç işliyor. En hafifinden TCK 257'ye göre görevi kötüye kullanma, TCK 109'a göre ise hürriyeti tahdit suçu işlemiş oluyorlar ve daha ötesine kadar gidebilir. Bugün birilerinin talimatıyla ya da birilerine yaranma güdüsüyle bu hukuksuz gözaltıları yapanlar, yarın hukuk önünde hesap vermek zorunda kalabilirler. Geçmişte bunun örnekleri çokça yaşandı. Her kim olursa olsun, herkesi hukuka ve yasalara uymaya, adaletli ve vicdanlı olmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ise "Gazetecilik suç değildir, suç olan bu hukuksuzluktur! Sabah gazetesinin haberini BirGün’de yayınlamak gözaltı nedeni oldu. Gazetecileri derhal serbest bırakın" dedi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Eş Genel Başkanı Murat Çepni, "Gazetecilere; ya Saray’ın halkla ilişkiler elemanı olursunuz ya da hedef olursunuz deniyor. Politika oldukça net. Gazeteci Aziz Köylüoğlu Süleymaniye’de katledildi, Birgün çalışanı gazeteciler de İstanbul’da gözaltına alındı. Gazetecilik suç değildir. Hakikat ve özgürlük mücadelesinin kendisidir. Gazeteci arkadaşlarımız serbest bırakılsın" ifadelerini kullandı.

Gazetecilere; ya Saray’ın halkla ilişkiler elemanı olursunuz ya da hedef olursunuz deniyor.

Politika oldukça net.



Gazeteci Aziz Köylüoğlu Süleymaniye’de katledildi, Birgün çalışanı gazeteciler de İstanbul’da gözaltına alındı. #GazetecilikSuçDeğildir Hakikat ve özgürlük… https://t.co/P1qLtQIEZz — Murat Çepni (@MuratCepnii) February 9, 2025

"HALKIN HABER ALMA HAKKINI GÖZETMEK SUÇ DEĞİLDİR"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "BirGün Gazetesi’nde Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir’in, gazetecilik faaliyetinin suç sayılarak gözaltına alınması, basın özgürlüğünün tümden görmezden gelinmesidir! Gazetecilik suç değildir! Halkın haber alma hakkını gözetmek suç değildir! BirGün emekçileri, derhal serbest bırakılmalıdır!"

BirGün Gazetesi’nde Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir’in, gazetecilik faaliyetinin suç sayılarak gözaltına alınması, basın özgürlüğünün tümden görmezden gelinmesidir!



Gazetecilik suç değildir!



Halkın haber alma hakkını gözetmek suç… pic.twitter.com/zQPntprf4q — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) February 9, 2025

X'ten paylaşım yapan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise "BirGün Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınması hukuk eliyle şiddet sarmalının son halkasıdır. Yeter artık" dedi.

#YeterArtık

BirGün Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin, Uğur Koç ve Sorumlu Müdür Yaşar Gökdemir'in gözaltına alınması hukuk eliyle şiddet sarmalının son halkasıdır.

Yeter artık...@BirGun_Gazetesi pic.twitter.com/2VHTeWmeNN — Mustafa ADIGÜZEL (@drmadiguzel) February 8, 2025

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınması basın özgürlüğü adına düşündürücüdür. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bir an önce özgürlüklerine ermeleri umuyorum”dedi.

BirGün gazetesi Web Yayın Koordinatörleri Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir’in gözaltına alınması basın özgürlüğü adına düşündürücüdür .

Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor. Bir an önce özgürlüklerine ermeleri umuyorum.@BirGun_Gazetesi — Ömer Fethi Gürer (@fethigurer) February 9, 2025

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: "Sabah gazetesinin yaptığı haberi BirGün Gazetesi yapınca gazeteciler gece yarısı gözaltına alınır. İstanbul Valiliği, daha önce kendi duyurduğu Filistin eylemini muhalefet partisi aynı yerde yapmak isteyince yasaklar. Kişiye göre hukuk, hukuksuzluktur. Gazeteci dostlarımız için, hepimiz için adalet ve özgürlük istiyoruz, hemen şimdi."

Sabah gazetesinin yaptığı haberi BirGün Gazetesi yapınca gazeteciler gece yarısı gözaltına alınır...

İstanbul Valiliği, daha önce kendi duyurduğu Filistin eylemini muhalefet partisi aynı yerde yapmak isteyince yasaklar...

Kişiye göre hukuk, hukuksuzluktur.

Gazeteci dostlarımız… — Arzu A. Çerkezoğlu (@ArzuCerkezoglu) February 9, 2025

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "AKP’li bakanın eski yardımcısını ziyaret eden Sabah. Bu ziyareti gerine gerine paylaşan Sabah. BirGün bu haberden haber yapınca 'hedef gösteriyoo' diye ağlayan Sabah. Ama apar topar gözaltına alınan BirGün’ün kalemi satılık olmayan gazetecileri. Üstüne aynı saatlerde 'pahalılık falan diyip vatandaşın moralini bozanı bozarım' fermanı yayınlayan RTÜK Başkanı. Yaptıkları şeylerin bir mantığı ya da dayanağı olması gerekmiyor. Yapıyorlar çünkü yapabiliyorlar. Yapıyorlar çünkü yapmak zorundalar. Kapısındaki yanık tabelada 'Turizm Bakanlığının Denetimindedir' yazan bir turizm tesisinde 78 kişiyi göz göre göre yanarak ölüme terk eden Turizm Bakanını koltuğunda tutmak için yapmak zorundalar. Çeteler kurulup yıllar boyu el kadar bebekleri para için katlederlerken il sağlık müdürü olan kişiyi Sağlık Bakanı koltuğunda oturtmaya devam etmek için yapmak zorundalar. Bir yumurtanın 10 TL olduğunu, bir evde 4 kişi de çalışsa o evin hala yoksul olduğunu, her üç çocuktan birinin aç uyuduğunu ve tüm bunların sorumlusunun tam da kendi istediği üzere tek bir kişi olduğunu hatırlamayalım, konuşmayalım, kimselere de hatırlatmayalım diye yapmak zorundalar" ifadelerini kullandı.