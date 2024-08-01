BirGün cezalar ile susmaz

Kamu kurumlarında yaşanan skandalları ortaya çıkaran BirGün, davalarla susturulmaya çalışılıyor. BirGün Yönetim Kurulu Başkanı Aydın, ‘‘Biz bu tür cezalarla susmayız’’ dedi.

Haber Merkezi

Kamuda yaşanan skandallara her geçen gün bir yenisi eklenirken, bu durumları ortaya çıkaran BirGün ise davalarla karşı karşıya bırakılıyor. Gerçekleri soruşturmak yerine BirGün’e dava açılmasına tepki gösteren BirGün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, ‘‘Bizi tazminat cezalarıyla susturacaklarını sanmasınlar" dedi.

1 MİLYONLUK DAVA

Halk Bank tarafından www.birgun.net ve BirGün gazetesine 5 Haziran 2024 tarihinde ‘‘Halkbank'tan mafyaya 550 milyon kredi’’ ve ‘‘Halkbank'tan mafyaya kredi’’ başlıklarıyla yayınlanan haberler nedeniyle 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldı. Dava dilekçesinde bankanın ticari itibarının zedelendiği öne sürüldü.

BirGün Yazarı Timur Soykan haberde Ayhan Bora Kaplan soruşturması için hazırlanan MASAK Raporu’nda Kaplan'ın paravan şirketler aracılığıyla sadece Halkbank'tan 550 milyon TL'den fazla kredi aldığını yazmıştı. İstanbul Anadolu 6. Asliye Ticaret Mahkemesi dilekçeyi kabul etti.

THY DE TEKZİP İSTEDİ

Türk Hava Yolları (THY) da BirGün’de 11 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ‘‘Bu maaşlar kanat taktırır’’ ve ‘‘Yurttaş çakıldı, yöneticiler uçuşta’’ başlıklı haber için cevap ve düzeltme metninin yayınlanmasını talep etti. İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kabul edilen tekzip talebinde gerçek dışı ifadelerin haberde verildiği öne sürüldü. Söz konusu haberde ‘‘Milyonlarca yurttaş yaşam mücadelesi verirken THY yöneticilerinin maaşlarına astronomik zam yapıldı. THY’de Genel Müdür Maaşı 1,8 milyon TL, Genel Müdür Yardımcısı maaşı 1,6 milyon TL, Başkan maaşı 910 bin TL oldu’’ ifadeleri kullanılmıştı.

Söz konusu dava ve tekzip kararları hakkında konuşan BirGün gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın, ‘‘Bizim haberlerimiz iddianemelerden alınan, somut verilere dayanan haberlerdir. Bugün ekonomik krizin en yoğun olarak yaşandığı ülkede bu tür huzur haklarının problem oluşturduğunu biliyoruz. İkincisi özellikle yasa dışı örgütlenmelere, özellikle mafyatik örgütlenmelere verilen kredilerin problemli olduğunu düşünüyoruz. Bunlar hepsi haber değeri olan konulardır. Bu herhangi bir şirketi veya herhangi bir kurumu, kuruluşu özel olarak hedef alan bir şey değil de tam tersine açık kaynaklarda bulunan, haberlerdir. Dolayısıyla bizi bu tür tazminat cezalarıyla susturacaklarını sanmasınlar. Biz bunlara çok fazlasıyla tanık olduk. Hiçbirinin bizim yayın çizgimizi etkilemeyeceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.