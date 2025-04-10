BirGün'den açıklama: 'Çeteler kaybedecek, halk kazanacak!'

BirGün

Yazarımız Timur Soykan ve gazeteci arkadaşımız Murat Ağırel, bu sabah evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındılar.

Resmi makamlar hangi bahaneye sığınırsa sığınsın, biz biliyoruz ki arkadaşlarımızın gözaltına alınmasının esas gerekçesi; 19 Mart’tan bu yana yürütülen tüm yargı süreçlerindeki hukuksuzlukları bir bir ortaya koymaları ve ülkenin sürüklenmek istendiği yalan ve talan düzeninin üzerine kararlılıkla gitmeleridir.

Yazarımız Timur Soykan’ın gözaltına alındığı bugün gazetemizin manşet haberinde imzasının bulunması, bu akşam ise ÇGD tarafından layık görüldüğü “Yılın Haberi” ödülünü alacak olması iktidarın esas hedefinin suç ve suçlular değil, gazetecilik ve gerçekler olduğunu açıkça göstermektedir.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar gerçekleri yazmaktan, doğruları söylemekten vazgeçiremeyecekler, vazgeçmeyeceğiz!

Ülkeyi mafya, çete ve tarikat karanlığına mahkum etmeye çalışanlara Timur Soykan’ın gözaltındaki sözleriyle sesleniyoruz: “Çeteler kaybedecek, halk kazanacak!”

Arkadaşlarımızı derhal serbest bırakın.